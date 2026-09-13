سيلين ديون تحيي أول حفل لها في باريس

خبرني - عادت نجمة الغناء الكندية سيلين ديون إلى خشبة المسرح بعد غياب طويل أمام عشرات الآلاف من المعجبين في باريس أمس السبت، حيث قدمت أول حفل غنائي لها منذ 6 سنوات والدموع تنهمر على وجهها.

وبدأت الكندية البالغة من العمر 58 عاما، والتي نادرا ما قدمت عروضا حية في السنوات الأخيرة، بأداء أغنية "نحن لا نتغير" وكانت متأثرة بوضوح طوال الوقت، وهي تمسح الدموع عن وجهها. وقالت ديون: "لقد وعدت نفسي بأنني لن أبكي"، مضيفة أنها لم تف بذلك الوعد.

وفي أرينا بلينيتود الممتلئة عن آخرها بالقرب من باريس، قالت للجمهور: "الليلة، أريد أن أغني لكم، وأغني لنفسي، وأغني للحياة". وكان المعجبون قد سافروا من جميع أنحاء أوروبا لحضور الحفل.

وتعاني ديون من متلازمة الشخص المتيبس، وهو مرض نادر من أمراض المناعة الذاتية يعني أن قدرتها على السفر أو الأداء تعتمد على ما تشعر به في أي يوم.

وكانت قد أعلنت عن عودتها إلى الحفلات الموسيقية في وقت سابق من هذا العام. وقالت عند الإعلان عن عروض عودتها: "إنني أشعر بشعور جيد، وأنا قوية، وأشعر بالحماس، وبالطبع، أجدني متوترة قليلا".

وتعد ديون واحدة من أنجح المغنيات في جيلها، حيث باعت أكثر من 200 مليون ألبوم. وتتضمن أكبر نجاحاتها الفنية أغنيتي "ماي هارت ويل غو أون" و "أي آم آلايف".