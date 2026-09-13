اعتداء منسوب لمجموعة تُعرف بـ«MG» على طفل في إربد.. إصابته استدعت 35 غرزة

خبرني - اشتكى مواطن من تعرض طفله لاعتداء جماعي في منطقة الحي الجنوبي بمحافظة إربد، على خلفية خلاف بدأ بمناوشات كلامية ومزاح أثناء لعب مجموعة من الأطفال، قبل أن يتطور، وفق رواية والده، إلى استدعاء مجموعة كبيرة والاعتداء على الطفل بأدوات حادة.

وقال المواطن خلدون إن مجموعة تضم نحو 25 شخصاً، تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً، وتُعرف باسم عصابة «MG»، هاجمت أطفاله ورفاقهم في الحي الجنوبي بإربد.

وأوضح أن بداية الحادثة كانت بمناوشات كلامية ومزاح بين أحد الأطفال وأحد أفراد المجموعة أثناء اللعب مع أولاد الجيران، قبل أن يهدد أحد أطراف المشادة باستدعاء أفراد «MG».

وبحسب شكوى المواطن، حضر إلى المكان نحو 25 شخصاً، ليتطور الموقف إلى اعتداء جماعي على الأطفال، قال إن المشاركين فيه كانوا يحملون السكاكين وأدوات حادة، من بينها السواطير.

وأضاف خلدون أن طفله تعرض للاعتداء بواسطة ساطور في منطقة الظهر، ما أدى إلى إصابته بجروح استدعت نقله لتلقي العلاج وخياطة الجرح بنحو 35 غرزة.

وأكد، وفق روايته، عدم وجود خلاف سابق بين العائلتين، مشيراً إلى أن الحادثة بدأت بخلاف ومزاح بين أطفال كانوا يلعبون في المنطقة، قبل أن تتطور إلى الاعتداء.

وطالب المواطن بالتحقيق في ملابسات الحادثة وتحديد هوية المشاركين فيها ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، في وقت تثير فيه الواقعة مخاوف من تحول خلافات بسيطة بين الأطفال إلى اعتداءات جماعية تستخدم فيها أدوات حادة.