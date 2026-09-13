الأردن: تهريب بالمناطيد.. والمخدرات تسقط بقبضة الجيش

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الأحد، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، محملة بواسطة بالونات موجهة.

وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي استمرارها في التصدي بكل حزم لمحاولات التهريب والتسلل عبر الحدود، ومتابعة مختلف الأساليب والوسائل المستخدمة في تنفيذها، واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لإحباطها والتعامل معها.