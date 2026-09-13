تورطت في فضائح عدة وتم فصلها.. مذيعة رياضية تنضم لفريق ترمب

خبرني - أعلنت المذيعة الرياضية السابقة في شبكة ESPN، بريت ماكهنري، رسميا انضمامها إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد حصولها على منصب إعلامي داخل وزارة الخارجية.

ونشرت ماكهنري صورة لها بجوار الشعار الرسمي في قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض في واشنطن، وكتبت عبر صفحتها على منصة "X": "هذا صحيح، إنه لشرف لي أن أتولى مهام منصبي الجديد كمستشارة إعلامية لوزارة الخارجية، وهي أرفع مؤسسة دبلوماسية في بلادنا. كما أنني فخور بالعمل لصالح هذه المؤسسة وجنبا إلى جنب مع أشخاص رائعين حقا".

كما كتبت ماكهنري في منشور على منصة "لينكد إن": "أشعر بحماس بالغ لبدء هذا الفصل الجديد اليوم، وممتنة لكل شخص ساعدني في السعي للحصول على هذه الفرصة وتحقيقها".

وأضافت: "لقد عملت لمدة 17 عاما أمام الكاميرا في تغطية الأخبار. والآن، سأتمكن من توظيف تلك الخبرة وتطبيقها في أعلى هيئة دبلوماسية في بلادنا".

وتابعت ماكهنري: "بصفتي من سكان ولاية فلوريدا مثله، فقد تابعت المسيرة السياسية للوزير ماركو روبيو وأعجبت بها منذ بدايتها وحتى القيادة المتميزة التي يظهرها اليوم في الإدارة، لقد اختار فريق عمل استثنائياً، وأتطلع لخدمتهم وخدمة أمتنا".

يذكر أن مسيرة ماكهنري المذيعة البالغة من العمر 40 عاما، شهدت التورط مرارا في فضائح مهنية بارزة ومعارك قانونية، حيث أمضت ثلاث سنوات كمراسلة لشبكة ESPN في واشنطن العاصمة قبل أن يتم فصلها سنة 2017 خلال موجة واسعة من عمليات تسريح الموظفين في الشركة.

تصدرت ماكهنري عناوين الأخبار سنة 2015، خلال فترة عملها في ESPN، عندما أُوقفت عن العمل بعد أن التقطت كاميرات المراقبة مقطعاً لها وهي توبخ موظفاً في شركة لسحب السيارات.

وأصدرت اعتذارا، معترفة بأنها "سمحت لمشاعرها بالسيطرة عليها" خلال لحظة انفعال شديد.

كما رفعت دعوى قضائية مدوية سنة 2019، بتهمة التحرش الجنسي ضد شبكة "فوكس نيوز" والمذيع المشارك جورج تايروس، متهمة إياه بإرسال رسائل نصية ذات إيحاءات جنسية صريحة، وزعمت بأن الشبكة مارست إجراءات انتقامية ضدها عقب تقديمها الشكوى.