أبو تريكة يوجه رسالة لجماهير الأهلي

خبرني - وجه نجم نادي الأهلي والمنتخب المصري السابق لكرة القدم، محمد أبو تريكة، رسالة اطمئنان إلى جماهير "القلعة الحمراء" بشأن مستوى الفريق في الموسم الحالي.

وواجه الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة انتقادات واسعة بعد التعادل أمام المقاولون العرب (1-1) ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وقال أبو تريكة عبر قناة "بي إن سبورتس"، ردا على سؤال حول الانتقادات لمستوى الأهلي: "طالما يتواجد على مقاعد البدلاء المدير الفني المغربي الحسين عموتة ومدير الكرة وائل جمعة، فلا داعي للقلق".

وعن سوء علاقة عموتة بلاعبي الأهلي، أكد أبو تريكة أن هذه الأمور عادية وتحدث في كل فرق العالم.

وكان الأهلي قد نفى تماما تفكيره في إقالة الحسين عموتة من منصبه بعد التعادل مع المقاولون.

وتولى عموتة قيادة الأهلي خلفا للدنماركي ييس توروب الذي أقيل من منصبه في شهر يونيو الماضي، بسبب سوء النتائج والخروج بموسم صفري مع الفريق.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر بيراميدز برصيد 12 نقطة.