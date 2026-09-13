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  • ماكدونالدز الأردن تقدّم "ماك أرابيا" مع Crinkle Fries بإصدار محدود

ماكدونالدز الأردن تقدّم "ماك أرابيا" مع Crinkle Fries بإصدار محدود

  • 13 أيلول 2026
  • 11:12
ماكدونالدز الأردن تقدّم ماك أرابيا مع Crinkle Fries بإصدار محدود

خبرني - أطلقت شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن إصدارًا محدودًا يجمع بين ساندويش "ماك أرابيا" بنكهته المحبوبة وبطاطا Crinkle Fries بتقطيعتها المموّجة وقرمشتها المميزة، وذلك نزولاً عند رغبة الزبائن وبناءً على طلبهم المتكرر لإعادة هذه التوليفة المفضلة.

وتأتي "ماك أرابيا" بخبزها العربي الطري والدجاج المشوي مع الخضار الطازجة ومايونيز الثوم الغني بالنكهات، فيما تضيف Crinkle Fries تقطيعة مميزة وقرمشة مختلفة مع كل قضمة، لتكتمل تجربة الوجبة بطريقة تجدد الاستمتاع بها لفترة محدودة.

ويعكس هذا الإصدار حرص ماكدونالدز الأردن على الاستماع لزبائنها وتقديم خيارات متجددة تواكب أذواقهم، مع المحافظة على معايير الجودة المعتمدة في اختيار المكونات وتحضير الوجبات وتقديمها.

وقالت السيدة فرح أحمد عرموش:
"نستجيب دائمًا لرغبات زبائننا ونحرص على تقديم التجارب التي يفضلونها. وبناءً على الطلب الكبير، أعدنا هذا الإصدار المحدود الذي يجمع بين النكهة القريبة من الذوق المحلي في ماك أرابيا والقرمشة المميزة لبطاطا Crinkle Fries، ضمن تجربة ندعو الجميع للاستمتاع بها قبل انتهاء فترة توفرها".

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