مصر.. الصحة تغلق وتشمع مستشفى بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

خبرني - أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، قراراً عاجلاً بغلق وتشميع مستشفى دار الحكمة، الكائنة في 10 شارع الدكتور محمد حسين هيكل بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، وذلك على خلفية رصد عدد من المخالفات المتعلقة باشتراطات مكافحة العدوى والتراخيص.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن القرار جاء في إطار أعمال الرقابة المستمرة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات المنظمة للعمل داخل المنشآت الصحية.

وأشارت إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة مستشار وزير الصحة لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة، وبالتعاون مع إدارة العلاج الحر بالقاهرة، لفحص المستشفى والوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات الطبية والصحية.



وأسفرت أعمال اللجنة عن رصد عدد من المخالفات، من بينها عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، وعدم استيفاء الملف الطبي، فضلاً عن عدم الالتزام بالإجراءات الطبية المتعارف عليها.

وعلى الفور، جرى غلق وتشميع المنشأة بالتعاون مع شرطة المرافق، كما تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنها لن تتهاون مع أي تقصير من شأنه المساس بسلامة المرضى، مشددة على ضرورة التزام جميع المنشآت الطبية بالمعايير القياسية وبروتوكولات مكافحة العدوى والاشتراطات المنظمة للعمل.