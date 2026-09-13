قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرى سورية بريف القنيطرة الشمالي

خبرني - توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، حيث ضمت القوة الإسرائيلية المتوغلة أكثر من 5 دبابات وقرابة 20 آلية عسكرية محملة بالجنود.

كما وصلت القوات الإسرائيلية إلى محيط قرية عين النورية، واقتربت من منطقة تل الأحمر في ريف القنيطرة الشمالي.

ويأتي هذا التوغل في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال اعتداءاتها على الجنوب السوري، وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، إذ جددت السبت قصفها محيط بلدة بيت جن في ريف دمشق، كما أطلقت قذيفة مدفعية باتجاه قرية عين الشعرة سقطت في أراض زراعية، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

وكان وزير الخارجة السوري أسعد الشيباني أكد في تصريحات له خلال أعمال الدورة الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن سوريا تتمسك بخيار الحل الدبلوماسي وتعمل على إنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية.

بدورها، أعربت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات الإسرائيلية، مبينة أن استمرار هذه الممارسات يمثّل انتهاكاً لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، واصفة هذا الوضع بغير المقبول ويجب أن يتوقف.