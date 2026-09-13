شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال مركبة بحي تل الهوا جنوب مدينة غزة

خبرني - استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، الأحد، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة في الحي، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة 1,369 شهيدا، وعدد الإصابات 4,627، فيما بلغ عدد حالات الانتشال 831 حالة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وبذلك، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 73,783 شهيدا و174,738 مصابا.