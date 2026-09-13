*
الاحد: 13 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال مركبة بحي تل الهوا جنوب مدينة غزة

  • 13 أيلول 2026
  • 10:47
شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال مركبة بحي تل الهوا جنوب مدينة غزة

خبرني - استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، الأحد، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة في الحي، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة 1,369 شهيدا، وعدد الإصابات 4,627، فيما بلغ عدد حالات الانتشال 831 حالة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وبذلك، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 73,783 شهيدا و174,738 مصابا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا في جنين وطوباس وبيت لحم
قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا في جنين وطوباس وبيت لحم
  • 2026-09-13 09:56
لماذا قررت حكومة نتنياهو إحياء المستوطنات التي شملها
لماذا قررت حكومة نتنياهو إحياء المستوطنات التي شملها "فك الارتباط"؟
  • 2026-09-12 22:16
69 عضوا بالكونغرس يطالبون روبيو بالتدخل للإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية
69 عضوا بالكونغرس يطالبون روبيو بالتدخل للإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية
  • 2026-09-12 21:25
تقرير:
تقرير: "الخط الأزرق" ذراع الاحتلال لشرعنة السطو على الأراضي الفلسطينية
  • 2026-09-12 12:12
غزة: قصف مدفعي على طول الخط الأصفر
غزة: قصف مدفعي على طول الخط الأصفر
  • 2026-09-12 09:22
الزبيدي يثير جدلاً بعد تصفيقه لتصريحات ماجد فرج بشأن (طوفان الأقصى) - فيديو
الزبيدي يثير جدلاً بعد تصفيقه لتصريحات ماجد فرج بشأن (طوفان الأقصى) - فيديو
  • 2026-09-12 08:50