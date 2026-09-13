قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا في جنين وطوباس وبيت لحم

خبرني - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، 11 فلسطينيا، بينهم طفلان، خلال اقتحامات ومداهمات في محافظات جنين وطوباس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين، خلال اقتحام مدينة جنين وعدد من بلدات وقرى المحافظة، تخللته مداهمة منازل وإجراء تحقيقات ميدانية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى دير أبو ضعيف، وجلبون، والهاشمية، وبرقين، ورمانة، وزبوبا، والسيلة الحارثية، وعرابة، ويعبد، وعابا، وانتشرت في عدد من أحيائها وشوارعها، فيما استمر اقتحام قرية دير أبو ضعيف.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطيني بعد مداهمة منزله في بلدة طمون جنوب المحافظة، وفق مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال طفلين خلال اقتحام مدينة بيت لحم بعد مداهمة منزليهما في منطقة شارع الصف.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات العبيدية وزعترة والشواورة ودار صلاح شرق بيت لحم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.