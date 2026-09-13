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  • فيديو يوثق تحطم طائرة صغيرة في الأرجنتين ونجاة الطيار بأعجوبة

فيديو يوثق تحطم طائرة صغيرة في الأرجنتين ونجاة الطيار بأعجوبة

  • 13 أيلول 2026
  • 09:55
فيديو يوثق تحطم طائرة صغيرة في الأرجنتين ونجاة الطيار بأعجوبة

خبرني - أظهر مقطع فيديو صادم طائرة صغيرة تتحطم في حقل بمنطقة ريفية في الأرجنتين، قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من إخراج الطيار من الحطام حيًا.

وبحسب صحيفة "لا غاسيتا" المحلية، كانت الطائرة المخصصة لرش المحاصيل تحلق في الجو لبضع ثوان يوم الخميس، قبل أن تهوي وتصطدم بمقدمتها أولا في حقل بمنطقة بيرديثيس.

وأظهر الفيديو المتداول الطائرة وهي تتفكك أثناء انزلاقها على الأرض بعد الاصطدام.

وسارع رجال الإطفاء المتطوعون من مدينة سيباس، التي تبعد نحو 22 ميلا (35 كيلومترا) عن موقع الحادث، إلى المكان، حيث عثروا على الطيار حيا رغم شدة التحطم.

ونُقل الطيار إلى مستشفى سنتيناريو في غوالغوايتشو، وفق ما أفاد به مسؤولون للصحيفة، فيما لم تتضح حالته الصحية على الفور.


وكان الطيار، الذي يقيم في أفايانيدا بمنطقة بوينس آيرس الكبرى، الشخص الوحيد الذي أصيب في الحادث.

وأشارت "لا غاسيتا" إلى أن الحادث يبدو أنه نجم عن عطل ميكانيكي، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد السبب الدقيق لتحطم الطائرة.

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