العراق يستأنف دخول المسافرين والتجارة عبر 3 منافذ حدودية مع إيران

خبرني - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأحد، استئناف دخول المسافرين والتجارة عبر منافذ الشيب والشلامجة ومندلي، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي.

وقالت الخلية إن دخول المسافرين عبر منفذي الشيب والشلامجة استؤنف اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الأحد، فيما تستأنف الحركة التجارية عبر منفذ الشلامجة الاثنين، ومندلي الثلاثاء، والشيب الخميس، وفق مواعيد حددتها السلطات العراقية.

وأوضحت أن القرار جاء بعد مراجعة واقع عمل المنافذ الحدودية وتحديد احتياجاتها التنظيمية والفنية، بالتنسيق مع الجهات والأجهزة العاملة فيها، بهدف تعزيز أمن المنافذ والحفاظ على انسيابية حركة المسافرين والتجارة.

وأكدت الخلية استمرار حركة العبور والتجارة مع الجانب الإيراني على مدار 24 ساعة عبر منفذي زرباطية والمنذرية.