خبرني - وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الهندية نيودلهي، أمس الجمعة، في مستهل زيارة تستمر 3 أيام للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس"، حيث من المقرر أن يبحث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سبل تعزيز التجارة والاستثمارات والتعاون في قطاع الطاقة بين البلدين.

ووصل بوتين برفقة وفد روسي رفيع المستوى، وسط إجراءات أمنية استثنائية تواكب تحركات أحد أكثر قادة العالم تشديداً في ترتيبات الحماية.



طائرتان متطابقتان لأسباب أمنية

فيما استرعى وصوله الانتباه بسبب الإجراءات الأمنية المعتمدة خلال الرحلة، إذ أقلعت طائرتان رئاسيتان متطابقتان في الوقت نفسه، بينما استقل بوتين إحداهما دون الكشف عن أيهما تحمله فعلياً. في إجراء يهدف إلى تضليل أي تهديد محتمل ومنع تحديد الطائرة التي تقل الرئيس، وهي استراتيجية اعتادت موسكو استخدامها خلال زيارات بوتين الخارجية.

"الكرملين الطائر" أو "طائرة يوم القيامة"

ونادراً ما يسافر بوتين من دون طائرته الرئاسية المعدلة من طراز "إليوشن IL-96-300PU"، والتي تُعرف باسم "الكرملين الطائر" أو "طائرة يوم القيامة"، وفق NDTV.

بينما تعد الطائرة نسخة خاصة من طراز "إليوشن IL-96" الروسي، الذي طُوِّر في ثمانينيات القرن الماضي، وصُممت لتكون مركز قيادة محمولاً عالي التأمين للرئيس الروسي في حالات الطوارئ والأزمات الكبرى.

قدرات تتجاوز النقل الجوي

كما تعتمد الطائرة على 4 محركات من طراز "PS-90A"، وتتمتع بمدى طيران يصل إلى نحو 11 ألف كيلومتر، ما يسمح لها بتنفيذ الرحلات الطويلة من دون الحاجة إلى التزود بالوقود بشكل متكرر.

ويبلغ طولها 55.35 متراً، فيما يصل باع جناحيها إلى 60.12 متراً، وتتولى تشغيلها وحدة الطيران الخاصة المكلفة بنقل الرئيس الروسي وكبار المسؤولين.

مركز قيادة متنقل في أوقات الأزمات

هذا ولا تقتصر وظيفة الطائرة على نقل الرئيس فحسب، إذ يمكنها العمل كمركز قيادة متكامل خلال حالات الطوارئ الوطنية.

فهي تضم أنظمة اتصالات مشفرة تتيح التواصل الآمن مع المؤسسات العسكرية والأمنية والحكومية من أي مكان في العالم، فضلاً عن تقنيات للتشويش على الرادارات وأنظمة دفاعية متطورة وروابط اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، بما يضمن استمرار الاتصالات بشكل آمن ومن دون انقطاع.

مستوى عالٍ من الرفاهية

وإلى جانب تجهيزاتها الأمنية المتطورة، زُوّدت الطائرة بمرافق فاخرة تشمل جناحاً رئاسياً خاصاً يضم غرف نوم وحمامات فخمة، إضافة إلى مطبخ وقاعات للطعام.

كما تحتوي على قاعة اجتماعات كبيرة مجهزة لاستقبال الوفود وعقد الاجتماعات الرسمية، فضلاً عن تجهيزات فاخرة تشمل زخارف مطلية بالذهب وأعمالاً خشبية راقية ومقاعد ومفروشات جلدية عالية الجودة.