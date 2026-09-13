فقدان الاتصال بعبارة إندونيسية على متنها 243 راكباً

خبرني - أعلنت هيئة الإنقاذ في إندونيسيا، الأحد، مقتل شخص في غرق عبارة إندونيسية وإنقاذ 102 من الركاب.

وكان قد فُقد الاتصال بعبارة على متنها 243 راكباً خلال إبحارها وسط أحوال جوية سيئة من سورابايا في إندونيسيا إلى مدينة ساحلية أخرى، وفق ما أفادت هيئة إنقاذ.

وقال رئيس مكتب البحث والإنقاذ في بانجارماسين "تلقينا تقريراً بشأن فقدان الاتصال بسفينة (فيرغو ترانسبورت 8) وقمنا على الفور بنشر أفراد وسفينة الإنقاذ "لاكسمانا 241" إلى آخر موقع معروف بحسب التقديرات".

وقال مكتب البحث والإنقاذ في بانجارماسين، عاصمة محافظة جنوب كاليمنتان، إنه تلقى بلاغاً يفيد بأن السفينة قد تعرضت لعطل في الاتصالات أثناء إبحارها إلى المدينة قادمة من سورابايا، ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا وتقع في محافظة شرق جاوة.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن آخر موقع معروف للسفينة كان في بحر جاوة، على بعد نحو 148 كيلومتراً من رصيف ميناء في بانجارماسين.



ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا.

وقالت السلطات إن مشغل السفينة أبلغ عن الحادث بعد تلقيه معلومات تفيد بأن السفينة واجهت طقساً سيئاً.

يذكر أن إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم 17 ألف جزيرة، تعتمد اعتماداً كبيراً على العبارات كوسيلة نقل رئيسية، حيث تعد الطرق البحرية أقل تكلفة وأكثر توافراً من السفر الجوي.

ومع ذلك، لا يتم دائما تطبيق معايير السلامة بصرامة، مما يؤدي إلى معدل حوادث مرتفع نسبياً.



