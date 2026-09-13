إعلام إيران: مقتل شخص وإصابة 3 بهجوم على سفينة تجارية قبالة جزيرة قشم

خبرني - ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، نقلاً عن حاكم جزيرة قشم، أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم قبالة سواحل جنوب إيران، في وقت مبكر اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي وقت سابق، تلقت جهات تتبع شحن بحري أنباء جديدة عن وقوع هجوم على سفينة في مضيق هرمز، اليوم الأحد، مما زاد من المخاوف بشأن التهديدات المرتبطة بإيران التي تستهدف إمدادات الطاقة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريراً عن إصابة سفينة بقذيفة أثناء مرورها عبر مضيق هرمز. وأوضحت الهيئة أن حجم الأضرار وحالة الطاقم لم يتضحا حتى وقت مبكر من اليوم الأحد.



وقد تؤدي الهجمات المستمرة في ظل توسع نطاق الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات أعلى بعد أسبوع شهد ارتفاع سعر خام برنت مرة أخرى إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.

ولم تعقد أي محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء النزاع منذ اتفاق أبرم في يونيو (حزيرا)ن، لكنه انهار خلال أسابيع.

وفي منشور على إكس أمس السبت، قال إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني "ما دام الجانب الأميركي لا يقبل جميع شروط إيران، فلا فائدة من الحوار والمفاوضات".



وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الجمعة أن طهران ستحضر اجتماعاً مع دول خليجية عربية في عمان غداً الاثنين، لمناقشة مستقبل مضيق هرمز.

وقال مصدر لوكالة "تسنيم" للأنباء إن اتفاقاً بين إيران وعُمان بشأن مسارات العبور من مضيق هرمز سيُعرض خلال الاجتماع المقرر عقده غداً الاثنين بحضور العراق، لكنه أوضح أن المضيق لن يُعاد فتحه في حالة عدم تلبية سبعة شروط نقلتها إيران إلى الولايات المتحدة دون أن يوضح ماهية تلك الشروط.

وتطالب إيران بالاعتراف بسيطرتها على مضيق هرمز، مما سيتيح لها تحصيل رسوم من السفن العابرة له وهو ما ترفضه واشنطن.

وتقول عمان، التي تسيطر على الضفة المقابلة من المضيق، إنها تجري مفاوضات بموافقة دول أخرى في المنطقة.