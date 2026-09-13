فرار 1400 شخص على الأقل من اليمن إلى جيبوتي هربا من المعارك

خبرني - أعلنت سلطات جيبوتي السبت، أن نحو 1400 شخص فرّوا من اليمن إلى جيبوتي، في ظل المعارك الدائرة منذ أيلول بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين.

ويشهد اليمن منذ عام 2014 حربا بين القوات الحكومية والحوثيين الذين سيطروا على مساحات شاسعة من البلاد، بينها العاصمة صنعاء.

وبعد هجوم مباغت استمر لأسبوع، بسط الحوثيون الجمعة سيطرتهم على السواحل الغربية لليمن على البحر الأحمر.

كما سيطروا على الجزر الأربع في منطقة باب المندب، وهو ممر حيوي للملاحة البحرية ازدادت أهميته بالنسبة إلى الخليج على صعيد تصدير نفطها، منذ إغلاق طهران مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب بينها وبين واشنطن.

وسيطر الحوثيون على المخا الخميس، ما أتاح لهم التقدم نحو مناطق ساحلية إضافية تقع إلى الجنوب منها.

وجاء في منشور لوزير الاقتصاد الجيبوتي إلياس موسى دواليه على منصة إكس "وصل 1400 لاجئ من اليمن إلى جيبوتي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وجيبوتي دولة صغيرة تقع في منطقة القرن الإفريقي قبالة اليمن، وتشرف على مضيق باب المندب الذي يربط خليج عدن بالبحر الأحمر ويمر عبره جزء كبير من التجارة بين آسيا وأوروبا.

وقالت صفية إبراهيم، منسّقة الاستجابة الإنسانية في المنظمة الدولية للهجرة، إن بين الوافدين "نساءً وأطفالا".

وأوضحت في تصريح لوكالة فرانس برس أن النازحين وصلوا إلى أوبوك في شمال جيبوتي، متوقّعة "وصول مزيد من الأشخاص في الأيام المقبلة".

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ تموز.

وأوضحت أن ربع هؤلاء نزحوا خلال الأسبوع المنصرم.

وقُتل أكثر من 500 شخص، معظمهم مقاتلون، منذ شنّ الحوثيون هجومهم الأسبوع الماضي، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر من طرفي النزاع.