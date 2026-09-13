العراق يضبط 15 منصة مسيّرات ويتعهد بمنع استهداف دول الجوار

خبرني - أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، السبت، ضبط 15 منصة لإطلاق الطائرات المسيّرة، مؤكدا أن بغداد لن تسمح بأي خروقات أمنية تطال دول الجوار أو باستخدام الأراضي العراقية منطلقا لاستهداف أي دولة.

وشدّد النعمان، في تصريحات صحفية، على أن الأجهزة الأمنية تلاحق أي جهة تستخدم السلاح خارج إطار الدولة، مؤكدا أن العراق "لن يكون جزءا من التوترات الإقليمية".

ولفت إلى أن السلطات العراقية تثمن موقف السعودية الهادف إلى احتواء الموقف، في أعقاب الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المملكة وانطلقت من الأراضي العراقية.

وفي محافظة ميسان، تتواصل التحقيقات بشأن الاعتداءات، بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة، فيما صدرت "توجيهات حازمة" بإقالة المقصرين في الملف الأمني ونشر قوات كافية في المحافظة.

ضبط منصة صواريخ والتحقيق مع المتورطين

من جهته، كشف رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، ضبط منصة لإطلاق الصواريخ داخل الأراضي العراقية، استخدمت في حادث استهداف خط أنابيب في السعودية، مشيرا إلى استمرار العمل الميداني والاستخباري لتحديد المتورطين.

وبيّن أن فريقا استخباريا وأمنيا تمكن من الوصول إلى موقع المنصة وضبطها، فيما تتولى فرق الأدلة الجنائية والتوثيق الفني والفحص والتحليل استكمال الإجراءات التحقيقية.

وأشار معن إلى تواصل مستمر مع السعودية لتبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية وإطلاعها على نتائج التحقيق.

وأكد أن العراق ينتهج مبدأ "السيادة الوقائية"، الذي يشمل منع استخدام أراضيه منطلقا لاستهداف أي دولة أخرى، إلى جانب منع استهداف الأراضي العراقية، مشددا على رفض تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات أو "حرب بالإنابة".

تغييرات أمنية ومراجعة للمنافذ

وفي إطار الإجراءات الأمنية، أشار معن إلى تدوير وتغيير عدد من القادة والآمرين بهدف تعزيز القيادة والسيطرة والمتابعة الميدانية، معتبرا الخطوة "رسالة واضحة للجميع بأن العراق لن يتهاون ولن يسمح بأي عملية اعتداء".

وبشأن المنافذ الحدودية، أوضح أن إغلاق بعضها جاء مؤقتا لمراجعة إجراءات تنظيمية وإدارية واستخبارية وفحص أجهزة السونار.

وبيّن أن منافذ الشيب ومندلي والشلامجة فتحت لساعات لدواعٍ إنسانية بأمر من رئيس الوزراء لتسهيل عبور المواطنين قبل إغلاقها مؤقتا، فيما يستمر منفذا زرباطية والمنذرية باستقبال المسافرين.

وكانت السعودية أعلنت تعرض خط أنابيب شرق - غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة لاعتداء، ما أدى إلى إيقافه احترازيا، فيما أسفرت الهجمات عن وقوع إصابات.

وأكدت بغداد عقب الاعتداءات رفضها استخدام الأراضي العراقية منطلقا لاستهداف السعودية أو أي دولة أخرى من دول الجوار.