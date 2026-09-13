طقس معتدل الأحد.. وارتفاع طفيف على الحرارة الاثنين والثلاثاء

خبرني - يكون الطقس الأحد، معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما يكون الطقس ليلا لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 33 و20 درجة مئوية، وفي غرب عمّان بين 31 و18 درجة، وفي المرتفعات الشمالية بين 30 و18 درجة، وفي مرتفعات الشراة بين 29 و16 درجة، وفي مناطق البادية 38 درجة للعظمى و21 للصغرى، ومناطق السهول 34 و19 درجة، فيما تتراوح في الأغوار الشمالية بين 40 و26 درجة، وفي الأغوار الوسطى بين 41 و27 درجة، وفي الأغوار الجنوبية بين 40 و29 درجة.

وتبلغ درجات الحرارة في البحر الميت 41 درجة للعظمى و28 للصغرى، وفي العقبة بين 40 و27 درجة.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وليلا، يكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

أما الثلاثاء، فيبقى الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وليلا، يكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.