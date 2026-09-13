*
الاحد: 13 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إحباط محاولة تسلل على الواجهة الشمالية والقبض على 4 أشخاص

  • 13 أيلول 2026
  • 08:04
إحباط محاولة تسلل على الواجهة الشمالية والقبض على 4 أشخاص

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، مساء السبت، محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية، بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصدهم في أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وعلى الفور، تعاملت القوات مع الموقف وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض على المتسللين دون السماح لهم باجتياز الحدود، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أن وحدات حرس الحدود تواصل أداء واجبها بكل يقظة وحزم، في إطار مسؤوليتها في حماية حدود المملكة وصون سيادتها، والتصدي لأي محاولات تسلل أو أنشطة غير مشروعة قد تمسّ أمن الوطن واستقراره.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الإمـارات
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الإمـارات
  • 2026-09-13 13:16
اللواء فايز الدويري يعلن انتهاء ارتباطه بقناة الجزيرة
اللواء فايز الدويري يعلن انتهاء ارتباطه بقناة الجزيرة
  • 2026-09-13 13:13
شحادة وحسان.. صراع نفوذ صامت داخل الحكومة.. فلماذا جاء به نائباً؟
شحادة وحسان.. صراع نفوذ صامت داخل الحكومة.. فلماذا جاء به نائباً؟
  • 2026-09-13 11:52
إسرائيلي في الأردن.. ألعاب ومنشطات وعسل جنسي تقوده إلى المحكمة
إسرائيلي في الأردن.. ألعاب ومنشطات وعسل جنسي تقوده إلى المحكمة
  • 2026-09-13 10:22
تمديد دوام مديريات العمل لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية
تمديد دوام مديريات العمل لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية
  • 2026-09-13 08:27
احتجاب كوكب الزهرة خلف القمر في سماء الأردن نهار الاثنين
احتجاب كوكب الزهرة خلف القمر في سماء الأردن نهار الاثنين
  • 2026-09-13 08:24