أغلبية العاملين في ألمانيا مستعدون لزيادة ساعات العمل

خبرني - أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف العاملين في ألمانيا مستعدون للعمل ساعات إضافية بشرط توافر الظروف المناسبة، في وقت يرى فيه نحو نصف المشاركين أن النقاش السياسي بشأن إطالة ساعات العمل يؤدي إلى إحباطهم.

وأجرى معهد "أبينيو" للاستطلاعات الاستطلاع بتكليف من موقع الوظائف "إنديد"، وشمل 1000 عامل. وقال نحو 20% من المشاركين إنهم يرغبون في العمل ساعات أطول بصفة دائمة، بينما يعمل نحو ثلاثة أرباع المشاركين بالفعل ساعات تتجاوز المنصوص عليها في عقودهم.