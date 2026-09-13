أغلبية العاملين في ألمانيا مستعدون لزيادة ساعات العمل

خبرني - أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف العاملين في ألمانيا مستعدون للعمل ساعات إضافية بشرط توافر الظروف المناسبة، في وقت يرى فيه نحو نصف المشاركين أن النقاش السياسي بشأن إطالة ساعات العمل يؤدي إلى إحباطهم.
وأجرى معهد "أبينيو" للاستطلاعات الاستطلاع بتكليف من موقع الوظائف "إنديد"، وشمل 1000 عامل. وقال نحو 20% من المشاركين إنهم يرغبون في العمل ساعات أطول بصفة دائمة، بينما يعمل نحو ثلاثة أرباع المشاركين بالفعل ساعات تتجاوز المنصوص عليها في عقودهم.
وعزا الذين لا يرغبون في زيادة ساعات العمل موقفهم إلى أسباب تتعلق بحياتهم الخاصة وصحتهم والالتزامات الأسرية وغياب الحوافز المالية. وقال المشاركون إن من أبرز الحوافز التي قد تشجعهم على العمل أكثر زيادة الراتب الأساسي، والامتيازات الضريبية، ومرونة ساعات العمل، والحوافز الإضافية.
وفي المقابل، أظهر الاستطلاع أن نقص العاملين والبيروقراطية غير الضرورية وبطء الإجراءات وعدم وضوح الأهداف وضعف الإدارة وكثرة الاجتماعات وتقادم التقنيات، تمثل أبرز العراقيل أمام إنجاز المزيد خلال ساعات العمل.
وقالت خبيرة "إنديد" فيرجينيا زوندرجيلد إن "التركيز على زيادة ساعات العمل وحدها لا يكفي" في النقاش الدائر بشأن القدرة الاقتصادية، مضيفة أن كثيرا من العاملين مستعدون لبذل جهد كبير "بشرط أن يستفيدوا هم أنفسهم أيضا من العمل الإضافي".
وأكدت زوندرجيلد أن زيادة ساعات العمل ليست سوى عامل واحد لرفع الأداء الاقتصادي، مشيرة إلى أن العامل الآخر هو الإنتاجية، التي يمكن تعزيزها عبر الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والحد من البيروقراطية.
وأضافت أن ذلك قد يعفي العاملين من المهام الروتينية التي تستغرق وقتا طويلا، بما يرفع دوافعهم ورضاهم عن العمل.
وأوضحت "إنديد" أن نحو نصف المشاركين قالوا إن النقاش السياسي بشأن إطالة ساعات العمل يصيبهم بالإحباط، في حين قال نحو الثلث إنه يحفزهم.