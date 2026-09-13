نيمار يسدد ديون سانتوس ويبرم صفقات كبرى للفريق أبرزها كوتينيو

خبرني - يعيش النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، البالغ من العمر 34 عاماً، دوراً استثنائياً مع نادي سانتوس، متجاوزاً مهامه كلاعب على المستطيل الأخضر ليصبح "المنقذ" الإداري والرياضي للفريق.

ومنذ عودته إلى نادي بداياته في يناير/كانون الثاني 2025، أخذ نيمار على عاتقه مهمة إعادة البريق لسانتوس، الذي يعاني في المركز الثالث عشر بالدوري البرازيلي ويبتعد بفارق 7 نقاط فقط عن مناطق الهبوط.

ولم يقف نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق مكتوف الأيدي أمام الأزمة الخانقة التي ضربت النادي، إثر قرار المحكمة الرياضية (كاس) بتأييد منعه من التعاقدات لثلاث فترات متتالية.

وتعود جذور الأزمة لتهرب النادي من دفع مليوني يورو مستحقة لصالح نادي موناكو الفرنسي من صفقة انتقال جان لوكاس في صيف 2023.

وتدخل نيمار عبر شركته التسويقية (NR Sports) لسداد المبلغ بالكامل ورفع العقوبة، وذلك مقابل الحصول على مساحات إعلانية على قمصان الفريق، حيث ظهرت العلامة التجارية للأسطورة الراحل "بيليه" -التي استحوذت عليها شركة نيمار- على قميص سانتوس المخطط.

نيمار بعباءة المدير الرياضي

وعلى الرغم من غيابه عن الملاعب إثر إصابة في الركبة تعرض لها مطلع سبتمبر/أيلول الجاري خلال مواجهة بالميراس في ربع نهائي كأس البرازيل، واصل نيمار العمل خلف الكواليس لتدعيم صفوف الفريق الذي ينافس أيضاً في بطولة "كوبا سود أمريكانا"، حيث يستعد للقتال على بطاقة نصف النهائي أمام أتلتيكو مينيرو في مباراة إياب حاسمة بعد فوزه ذهاباً بهدفين نظيفين.

وفي خطوة لافتة، تقمص نيمار دور "المدير الرياضي"، ونجح في إقناع مواطنه آرثر ميلو (30 عاماً) بالانضمام إلى الفريق لتقديم خبراته المتراكمة من تجاربه السابقة مع برشلونة ويوفنتوس وليفربول.

ولم تتوقف صفقات نيمار عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل النجم البرازيلي الآخر فيليبي كوتينيو، الذي فسخ عقده مع فاسكو دا غاما في فبراير/شباط الماضي. فرغم تردد كوتينيو لفترة طويلة، وافق أخيراً على عرض زميله السابق في خط هجوم المنتخب البرازيلي، ليعزز صفوف سانتوس في تحديات المرحلة المقبلة.