نجل اسطورة الجزائر لخضر بلومي يتألق في البريميرليغ - فيديو

خبرني - فرض النجم الجزائري الشاب محمد بلومي نفسه كواحد من أبرز الأسماء الصاعدة في سماء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أداء مبهر وثنائية تاريخية في شباك نادي تشلسي. وأعاد جناح نادي هال سيتي إلى الأذهان ذكريات تألق مواطنه رياض محرز، ليتحول بسرعة قياسية إلى حديث الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي، محققاً حلم والده الأسطورة لخضر بلومي في التألق بالملاعب الأوروبية.
ونجح بلومي (24 عاماً) في خطف الأضواء سريعاً مع فريقه هال سيتي، الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء، بعدما سجل هدفين مميزين قاد بهما فريقه لقلب الطاولة وإنهاء الشوط الأول متقدماً على أصحاب الأرض.
ورغم عودة الفريق اللندني لتعديل النتيجة (2-2) في الجولة الرابعة من البطولة، إلا أن تألق اللاعب الشاب ساهم في حفاظ فريقه على سجله خالياً من الهزائم حتى الآن، محققاً انتصارين وتعادلين متتاليين.
تحقيق لحلم الأسطورة بلومي
وتفاعل المتابعون والإعلاميون بشكل واسع مع هذه الانطلاقة القوية؛ حيث اعتبر المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي أن اللاعب "يكتب التاريخ"، وأن "اسم العائلة يعود ليتوهج من جديد.. الأب صنع المجد والابن بدأ يكتب فصله الخاص".
واكتسب هذا التألق نكهة عاطفية لدى الجماهير؛ كون بلومي نتاجاً محلياً شق طريقه بصعوبة، ليجسد حلم الاحتراف الأوروبي الذي طالما راود والده، ويترجمه إلى واقع ملموس على أعرق الملاعب الإنجليزية.
على خطى رياض محرز
ولم يتوقف الإعجاب عند الجماهير، بل امتد ليفرض مقارنات حتمية مع النجم الجزائري رياض محرز. وفي هذا السياق، تفاعل الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز (باللغة العربية) مع تألق اللاعب، بنشره صورة تجمعه بمحرز مصحوبة بتعليق "الإرث مستمر" ورمز العلم الجزائري.
ويرى الكثيرون في طريقة لعب بلومي، وما يمتلكه من جودة مهولة وسرعة وشخصية قوية في الملعب، استنساخاً لقصة البدايات الملهمة لمحرز مع ليستر سيتي، مما يجعله موهبة واعدة ومطمعاً لكبار الأندية في المستقبل القريب.