نجل اسطورة الجزائر لخضر بلومي يتألق في البريميرليغ - فيديو

خبرني - فرض النجم الجزائري الشاب محمد بلومي نفسه كواحد من أبرز الأسماء الصاعدة في سماء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أداء مبهر وثنائية تاريخية في شباك نادي تشلسي. وأعاد جناح نادي هال سيتي إلى الأذهان ذكريات تألق مواطنه رياض محرز، ليتحول بسرعة قياسية إلى حديث الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي، محققاً حلم والده الأسطورة لخضر بلومي في التألق بالملاعب الأوروبية.

ونجح بلومي (24 عاماً) في خطف الأضواء سريعاً مع فريقه هال سيتي، الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء، بعدما سجل هدفين مميزين قاد بهما فريقه لقلب الطاولة وإنهاء الشوط الأول متقدماً على أصحاب الأرض.