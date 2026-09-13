زوجة حسام حسن تخرج عن صمتها وتطلب الطلاق

خبرني - خرجت دان علي، زوجة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن صمتها للمرة الأولى، كاشفة تفاصيل أزمتها الأخيرة ورغبتها في الانفصال عن زوجها بالتراضي.

وقالت دان علي، في تصريحات نقلها موقع "مصراوي" إنها تريد "التسريح بإحسان"، مؤكدة أن هدفها الأساسي هو حماية أطفالها والابتعاد عن الخلافات، ورفضت في الوقت نفسه تحويل حياتها الخاصة إلى مادة للفضائح الإعلامية.

وأضافت أنها واجهت أزمات عديدة خلال السنوات الماضية بمفردها، مؤكدة أنها لم تتعمد صناعة أي فضائح، ومتسائلة: "إيه الفضيحة في إن واحدة بتتطلق؟".

وكشفت أنها استدعت مأذونا للمرة الأولى في فندق ريكسوس بالإسكندرية لإتمام الطلاق على الإبراء ودون المطالبة بأي حقوق، إلا أن الطلاق لم يكتمل، ثم أعادت محاولة الانفصال عقب أزمة وقعت في منطقة بورتو، قالت إنها شهدت اعتداء شديدا عليها وعلى أطفالها، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار الابتعاد لحمايتهم.

وأوضحت أنها عانت، بحسب روايتها، من أزمات وخلافات طوال 11 عاما، مشيرة إلى وجود محاضر وقضايا وسجون، لكنها أكدت أنها لم تتخذ موقفا قانونيا ضد زوجها طوال تلك الفترة، بل كانت تدافع عنه في أوقات الأزمات، مطالبة بعدم الانسياق وراء ما وصفته باللجان والحملات على مواقع التواصل.

وأكدت امتلاكها مقطع فيديو يوثق واقعة الاعتداء وصراخ أطفالها، لكنها ترفض نشره حفاظا عليهم، مشددة على أنها لو كانت تبحث عن الفضائح لنشرت الفيديو واتخذت إجراءات قانونية، لكنها لا تريد سوى الابتعاد عن الصراع.

ووجهت رسالة إلى زوجها قائلة إن الحروب لا فائدة منها، مطالبة بالانفصال بهدوء وبالمعروف، كما ناشدت المجلس القومي للمرأة التدخل ودعمها باعتبارها أما تسعى لحماية أطفالها والانفصال بسلام.

وشددت على أنها ستواصل الصمت حفاظا على العشرة ومن أجل أطفالها، مؤكدة أن أي تصريحات جديدة عنها لن تصدر إلا بصوتها أو من خلال محاميها شمس، الذي وصفته بأنه شقيقها وليس محاميها فقط.