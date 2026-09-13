مصر.. إعدام ومؤبدات بحق أسرة كاملة بسبب تجارة المخدرات

خبرني - يواجه فتحي الأبيض وأسرته، شريك المذيعة المصرية سارة خليفة المحكوم عليهما بالإعدام في قضية المخدرات الكبرى، قضية جديدة تتعلق بغسل الأموال نتيجة تجارة المخدرات.

وحددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 14 سبتمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة فتحي الأبيض، وزوجته سمر، ونجله خالد، بتهمة غسل أموال بلغت نحو 47 مليون جنيه، قالت التحقيقات إنها متحصلة من نشاط إجرامي في الاتجار بالمخدرات.

وتأتي محاكمة غسل الأموال في الوقت الذي يواجه فيه فتحي الأبيض أحكاما في قضيتين منفصلتين للمخدرات؛ إذ سبق أن عاقبته محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد في قضية الاتجار بالمخدرات في بولاق الدكرور، بينما صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية المخدرات المعروفة إعلاميا بقضية سارة خليفة.

وفي القضية الأخيرة، قضت المحكمة بإعدام فتحي الأبيض ووالده، بينما عاقبت والدته "حنان ع"، وشقيقته "دينا خالد"، وزوجته "سمر ج"، بالسجن المؤبد، مع صدور أحكام أخرى بالإعدام والمؤبد والبراءة بحق باقي المتهمين في ذات القضية المعروفة كذلك بقضية "المخدرات الكبرى".

وبحسب أمر الإحالة في قضية غسيل الأموال التي تنظهرها محكمة القاهرة الاقتصادية، ارتكب المتهمون وقائع غسل الأموال خلال الفترة من 2019 حتى 2023، وشملت المبالغ محل الاتهام 47 مليونا و67 ألف جنيه، و9 آلاف و874 دولارا أمريكيا، و1626 ريالا سعوديا، باعتبارها متحصلات من نشاط فتحي الأبيض في قضية مخدرات ببولاق الدكرور، حملت رقم 26532 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات عن استخدام جانب من هذه الأموال في شراء فيلا بمشروع ماونتن فيو بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 4.6 مليون جنيه، إلى جانب استثمار 500 ألف جنيه، فيما اشترت زوجته مصوغات ذهبية تزن 2.5 كيلوجرام بقيمة تجاوزت 3.7 مليون جنيه.

كما اتهمت النيابة نجله خالد باستخدام الأموال في شراء سيارة كيا سبورتاج بقيمة 533 ألف جنيه، وتأسيس مؤسسة الأبيض للمقاولات برأسمال 500 ألف جنيه، فضلا عن إيداع أكثر من 25 مليون جنيه في حساباته البنكية، وتحويل 2.825 مليون جنيه إلى حساب المؤسسة.