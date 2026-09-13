بالفيديو .. آرسنال يعود من ملعب سندرلاند بالانتصار والصدارة

خبرني - حقق آرسنال الفوز على مضيفه سندرلاند (2-0)، مساء السبت على ملعب "أوف لايت"، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل حامل اللقب انطلاقته المثالية في المسابقة.

وافتتح البرازيلي برونو جيمارايش التسجيل للفريق اللندني، عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الزاوية العليا لمرمى سندرلاند في الدقيقة 58.

وجاء هدف جيمارايش بعد دقيقتين فقط من إهدار سندرلاند فرصة التقدم، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض، لكن ديفيد رايا تألق وتصدى لتسديدة إنزو لو في، قبل أن ترتد الكرة من القائم، ليحافظ آرسنال على شباكه نظيفة.

وفي الدقيقة 90+6، حصل الدولي الإنجليزي بوكايو ساكا على ركلة جزاء لآرسنال، ونجح في تسجيلها ليحسم المباراة، بينما تعرض معرقله، رينيلدو ماندافا، للطرد بعد تلقيه الإنذار الثاني في هذه اللعبة.

وبهذا الانتصار، رفع آرسنال رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات، منفردًا بصدارة الترتيب مؤقتًا، ومحققًا العلامة الكاملة في بداية مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. في المقابل، تجمد رصيد سندرلاند عند 4 نقاط محتلًا المركز الـ14.



