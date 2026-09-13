*
الاحد: 13 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

بالفيديو .. آرسنال يعود من ملعب سندرلاند بالانتصار والصدارة

  • 13 أيلول 2026
  • 00:55
بالفيديو آرسنال يعود من ملعب سندرلاند بالانتصار والصدارة

خبرني  - حقق آرسنال الفوز على مضيفه سندرلاند (2-0)، مساء السبت على ملعب "أوف لايت"، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل حامل اللقب انطلاقته المثالية في المسابقة.

وافتتح البرازيلي برونو جيمارايش التسجيل للفريق اللندني، عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الزاوية العليا لمرمى سندرلاند في الدقيقة 58.

وجاء هدف جيمارايش بعد دقيقتين فقط من إهدار سندرلاند فرصة التقدم، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض، لكن ديفيد رايا تألق وتصدى لتسديدة إنزو لو في، قبل أن ترتد الكرة من القائم، ليحافظ آرسنال على شباكه نظيفة.

وفي الدقيقة 90+6، حصل الدولي الإنجليزي بوكايو ساكا على ركلة جزاء لآرسنال، ونجح في تسجيلها ليحسم المباراة، بينما تعرض معرقله، رينيلدو ماندافا، للطرد بعد تلقيه الإنذار الثاني في هذه اللعبة.

وبهذا الانتصار، رفع آرسنال رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات، منفردًا بصدارة الترتيب مؤقتًا، ومحققًا العلامة الكاملة في بداية مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. في المقابل، تجمد رصيد سندرلاند عند 4 نقاط محتلًا المركز الـ14.

 


 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تورطت في فضائح عدة وتم فصلها.. مذيعة رياضية تنضم لفريق ترمب
تورطت في فضائح عدة وتم فصلها.. مذيعة رياضية تنضم لفريق ترمب
  • 2026-09-13 11:36
أبو تريكة يوجه رسالة لجماهير الأهلي
أبو تريكة يوجه رسالة لجماهير الأهلي
  • 2026-09-13 11:34
قصر رونالدو الفخم بلا مشترٍ.. والسعر يهبط 700 ألف دولار
قصر رونالدو الفخم بلا مشترٍ.. والسعر يهبط 700 ألف دولار
  • 2026-09-13 08:55
نيمار يسدد ديون سانتوس ويبرم صفقات كبرى للفريق أبرزها كوتينيو
نيمار يسدد ديون سانتوس ويبرم صفقات كبرى للفريق أبرزها كوتينيو
  • 2026-09-13 02:03
نجل اسطورة الجزائر لخضر بلومي يتألق في البريميرليغ - فيديو
نجل اسطورة الجزائر لخضر بلومي يتألق في البريميرليغ - فيديو
  • 2026-09-13 01:59
زوجة حسام حسن تخرج عن صمتها وتطلب الطلاق
زوجة حسام حسن تخرج عن صمتها وتطلب الطلاق
  • 2026-09-13 01:54