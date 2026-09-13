حصاد الجولة الثانية من الدوري .. 5 فرق تتشارك الصدارة

خبرني - اختُتمت مساء السبت 12 أيلول، منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الأردني للمحترفين CFI لموسم 2026/2027.

وافتتحت الجولة بتعادل الجزيرة مع شباب الأردن بهدف لمثله، حيث سجل الجزيرة ياسين الكعكوري د.81، فيما أحرز ساؤول كاسترو هدف التعادل لشباب الأردن د.90+5.

وانتهت مواجهة الحسين والبقعة بالتعادل دون أهداف.

وتغلب الفيصلي على ضيفه دوقرة 2-0، سجلهما مجدي العطار د.23، وأحمد عرسان د.31.

وفاز الرمثا على العربي بهدف وحيد حمل إمضاء الفوسيني جاساما د.74.

واختُتمت الجولة بتعادل السلط والوحدات دون أهداف.

ومع اختتام منافسات الأسبوع الثاني، تصدر الجزيرة ترتيب الفرق برصيد 4 نقاط متقدما عن السلط والفيصلي والرمثا والبقعة بذات الرصيد، يليهم شباب الأردن والوحدات بنقطتين، ثم الحسين بنقطة واحدة، والعربي ودوقرة دون نقاط.