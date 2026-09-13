مبابي يعيد الريال سكة الانتصار باكتساح فاليكانو

خبرني - استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني، بعدما تغلب على رايو فاليكانو بنتيجة (4-1)، مساء السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة، ليرفع رصيده إلى النقطة نفسها (12) التي يملكها برشلونة في صدارة جدول الترتيب، في مباراة تألق خلالها كيليان مبابي بتسجيل هدفين، وصناعة ثالث.

دخل ريال مدريد اللقاء بحثًا عن تعويض خسارته أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية، ومواصلة الضغط على برشلونة، بعدما كان قد حقق الفوز على إنتر ميلان منتصف الأسبوع رغم الأداء غير المقنع.

وفرض ريال مدريد أفضليته مبكرًا، ونجح مبابي في افتتاح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 14، بعدما تعرض كاريراس لعرقلة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف كاريراس الهدف الثاني في الدقيقة 17 مستفيدًا من تمريرة ذكية لمبابي.

وواصل أصحاب الأرض، ضغطهم الهجومي، حتى تمكن جود بيلينجهام من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 35، بعد تمريرة عرضية من فينيسيوس جونيور، الذي قدم بدوره أداءً مؤثرًا خلال اللقاء، لينهي ريال مدريد الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة.

وتراجع مستوى ريال مدريد بشكل واضح بعد الاستراحة، واستغل رايو فاليكانو حالة الارتباك في صفوف أصحاب الأرض ليقلص كاميلو الفارق في الدقيقة 51، مستفيدًا من خطأ في تمريرة خلفية من فينيسيوس جونيور.

وعانى ريال مدريد خلال النصف ساعة الأخيرة من المباراة، وسط محاولات متكررة من رايو فاليكانو للعودة، لكن تألق تيبو كورتوا حافظ على تقدم الفريق الملكي، قبل أن يحسم مبابي المواجهة نهائيًا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، من تسديدة متقنة من زاوية ضيقة.

بهذا الانتصار، حصد ريال مدريد ثلاث نقاط ثمينة أعادته إلى طريق الانتصارات، ليتساوى مع برشلونة في صدارة الدوري الإسباني.