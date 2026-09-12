عروس مغطاة بالذهب تثير جدلاً في تركيا.. زفاف فاخر انتهى بالسجن

خبرني - تحول حفل زفاف في مدينة وان شرقي تركيا من مناسبة فاخرة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي إلى قضية جنائية، بعدما أوقفت السلطات التركية العريس محمد فاتح تانجالان، المعروف على مواقع التواصل بلقب "فانلي كارا حيدر"، على خلفية تحقيق يتعلق بمصادر أمواله وممتلكاته.

وكانت العروس تشاغلا أوز وهي صانعة محتوى تركية، قد أثارت اهتماماً واسعاً خلال حفل الزفاف، بعدما ظهرت وهي ترتدي كمية كبيرة من الذهب، بينها تاج وقلائد وأساور وحزام ذهبي، فيما أظهرت مقاطع متداولة صعوبة حركتها بسبب كثرة المجوهرات التي زينت بها.

في حين، لم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها أوز بهذا الكم من الذهب، إذ سبق أن ظهرت بالمجوهرات نفسها تقريباً خلال حفل خطوبتها، ما دفع مستخدمي مواقع التواصل إلى تداول صور ومقاطع من المناسبتين على نطاق واسع.

غسيل أموال

فقد فتحت النيابة العامة في وان تحقيقا عقب انتشار منشورات ومقاطع عن حفل الزفاف، قبل أن يتوسع التحقيق ليشمل الوضع المالي للعريس وممتلكاته ومصادر ثروته، بحسب وسائل إعلام تركية.

وفي الساعات الأولى من صباح يوم 8 سبتمبر الجاري، أوقفت الشرطة تانجالان في منزله بمدينة مرادية، قبل إحالة ملفه إلى القضاء، حيث صدر قرار بتوقيفه على ذمة التحقيق بتهمة غسل الأموال.

كما طلبت السلطات فحص أمواله وممتلكاته، إضافة إلى الذهب الذي ظهر خلال حفل الزفاف، من جانب هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية.

العريس: جزء من الذهب كان مستعاراً

وخلال التحقيق، قدم تانجالان روايته بشأن الثروة التي ظهرت في حفل الزفاف، موضحاً أن جزءاً كبيراً من الذهب الذي ارتدته زوجته لم يكن مملوكاً له.

وقال وفقا لإفادته إن أحد تجار المجوهرات قدم بعض القطع بهدف عرضها والترويج لها خلال الحفل، على أن يستعيدها لاحقاً.

كما أضاف أن بعض المجوهرات كانت هدايا من الأقارب، فيما تكفل رعاة بتكاليف الحفل، مشيراً إلى أن زوجته تحقق دخلاً من الإعلانات ونشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما نفى تانجالان أن تكون ثروته ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، وقال إنه يعمل في تجارة السيارات ويمتلك نشاطاً تجارياً.

التحقيقات مستمرة

وتواصل السلطات التركية التحقيق في مصادر أموال تانجالان وممتلكاته وأنشطته التجارية، فيما لا تزال أقواله بشأن مصدر الذهب والثروة قيد الفحص.

يأتي توقيفه بعد أيام قليلة فقط من حفل الزفاف الذي أثار ضجة واسعة بسبب كمية الذهب التي ظهرت على العروس، قبل أن تتحول صور الاحتفال إلى محور تحقيق مالي وقضائي.

وتظل التهم الموجهة إلى تانجالان اتهامات قيد التحقيق، ولا تمثل إدانة نهائية إلى حين صدور حكم قضائي.