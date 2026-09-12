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  • 4 إصابات بينها بالرصاص في مشاجرة عشائرية بالكرك.. واستنفار أمني

4 إصابات بينها بالرصاص في مشاجرة عشائرية بالكرك.. واستنفار أمني

  • 12 أيلول 2026
  • 23:05
4 إصابات بينها بالرصاص في مشاجرة عشائرية بالكرك واستنفار أمني

خبرني - أصيب أربعة أشخاص، مساء اليوم السبت، إثر مشاجرة عشائرية وقعت بين مجموعة من الأشخاص في منطقة فقوع بمحافظة الكرك.

ووفق مصدر أمني، فقد أصيب شخصان بعيارات نارية، فيما تعرض الآخران لجروح ورضوض، حيث جرى إسعافهم إلى مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري.

وأفادت المصادر بأن حالة ثلاثة من المصابين وُصفت بالسيئة، فيما وصفت حالة المصاب الرابع بالمتوسطة.

وعلى الفور، تواجدت المجموعات الأمنية وفرق الدفاع المدني في موقع الحادث، فيما جرى تعزيز المنطقة بمحطات أمنية وفصيل رد سريع وقوات من الدرك، تحسباً لأي تطورات جديدة.
 

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