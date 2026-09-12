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انتفاضة ميلان تحرم لاتسيو من فوزه الرابع

  • 12 أيلول 2026
  • 22:54
انتفاضة ميلان تحرم لاتسيو من فوزه الرابع

خبرني - قلب ميلان تأخره بهدفين على ملعب مضيفه لاتسيو إلى تعادل مثير 2-2 يوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم لاتسيو بهدفين دون رد، حيث افتتح ماتيو كانتشيليري التسجيل في الدقيقة العاشرة ثم أضاف الهولندي تيجاني نوسلين الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني كثف ميلان من هجماته بحثاً عن تقليص الفارق، وهو ما تحقق بالفعل عن طريق البلجيكي دييغو موريرا في الدقيقة 65 وبعد دقيقتين فقط سجل اللاعب ذاته هدف التعادل للفريق الضيف.

وتعثر لاتسيو للمرة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية لكنه ظل في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى عشر نقاط، مقابل 8 نقاط لميلان في المركز الرابع.

وأصبح بإمكان روما وإنتر ميلان الانفراد بالصدارة حال فوز الأول على مضيفه تورينو وإنتر ميلان على ضيفه أودينيزي الاثنين.

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