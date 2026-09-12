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رقم قياسي.. النصر السعودي أكثر نادٍ في التاريخ تسجيلاً بمباريات دورية متتالية

  • 12 أيلول 2026
  • 22:53
رقم قياسي النصر السعودي أكثر نادٍ في التاريخ تسجيلاً بمباريات دورية متتالية

خبرني - أصبح النصر السعودي أكثر نادِ في التاريخ تسجيلاً في مباريات دورية متتالية في تاريخ بطولات الدوري في كرة القدم وانفرد بالرقم القياسي بواقع 94 مباراة، بعدما هز لاعبه عبدالله الحمدان شباك الخليج ضمن الجولة السابعة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين يوم السبت.

وتساوى النصر مع ريفر بليت الأرجنتيني بعد هدف كريستيانو رونالدو في مرمى أبها الجولة الماضية بواقع 93 مباراة، قبل أن ينفرد بالرقم التاريخي يوم السبت.

وبدأت رحلة النصر مع الرقم شهر ديسمبر 2023 عقب فوزه على الرياض بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، بينما كانت المباراة أمام الطائي في مارس 2024 هي العاشرة على التوالي التي يهز فيها الشباك ببطولة الدوري السعودي.

وجاءت المباراة رقم 50 أمام الأخدود في الفوز الكبير بتسعة أهداف دون رد شهر مايو 2025، أما المباراة رقم 75 فكانت ضد الحزم التي كسبها 4-0 شهر فبراير الماضي.

ووصل النصر المباراة رقم 90 في فوزه المثير على الاتفاق شهر أغسطس الماضي.

وخلال 94 مباراة متتالية سجل فيها النصر أهدافاً، كسب الأصفر 70 مواجهة بينما خسر 12 مباراة وتعادل مثلها.

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