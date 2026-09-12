وفاة بلوغر مصرية بعد سقوط مروع في حادث غامض

خبرني - توفيت البلوغر المصرية آلاء عماد الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم "بنت العمدة" متأثرة بإصابات بالغة إثر سقوطها من الطابق الرابع بأحد العقارات في محافظة كفر الشيخ.



وتلقت الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ إخطارا بشأن سقوط فتاة من علو داخل نطاق مركز الحامول، وانتقلت على الفور إلى موقع الحادث برفقة سيارة الإسعاف، ليتبين أن المصابة هي البلوغر آلاء عماد، المعروفة باسم "بنت العمدة".

وتواصل الأجهزة المختصة إجراءاتها لفحص ملابسات الواقعة والوقوف على كيفية حدوث السقوط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما لم تتضح حتى الآن بصورة رسمية أسباب سقوطها من الطابق الرابع.

وأثارت الواقعة اهتماما واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول خبر إصابة آلاء عماد ونقلها إلى المستشفى، قبل أن تتطور حالتها الصحية وتعلن وفاتها متأثرة بإصاباتها.

وتشتهر آلاء عماد على منصات التواصل الاجتماعي في مصر واكتسبت حضورا بين مستخدمي هذه المنصات من خلال المحتوى الذي كانت تقدمه، قبل أن تنتهي حياتها في حادث السقوط الذي وقع بمدينة الحامول.