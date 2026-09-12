خبرني - قررت محكمة جنايات القاهرة إيداع المتهم بقتل أسرة صديقه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة التجمع"، إحدى المصحات النفسية، بناء على طلب دفاعه.

ومن المقرر أن تعد المصحة النفسية تقريرا طبيا حول الحالة العقلية للمتهم ومدى معاناته من أي أمراض نفسية وقت ارتكاب الواقعة.

وأجلت المحكمة نظر القضية إلى اليوم الأول من دور أكتوبر المقبل، كما استمعت إلى ممثل النيابة العامة الذي تلا أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

وخلال جلسة المحاكمة، واجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، إلا أنه أنكر ارتكابها، فيما طلب دفاعه عرضه على الطب النفسي لبيان حالته العقلية، بينما ادعى محامي أسرة الضحايا مدنيا وطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليه.

وتتهم النيابة المتهم بقتل رجل وزوجته وابنتيهما عمدا، إلى جانب خطفهم بالتحايل والشروع في سرقة مسكن الأسرة، وذلك خلال يومي 8 و9 أغسطس الماضيين بمنطقة التجمع الخامس، وفقا لأمر الإحالة.

وتقول النيابة إن المتهم قتل صديقه "أسامة نصيف" أولا بشكل متعمد، بعدما أعد سلاحا ناريا وتوجه إلى مسكنه، ثم استدرجه إلى مكان بعيد عن أعين الناس وأطلق عليه عدة أعيرة نارية، ما أدى إلى وفاته.

وبعد ذلك قتل المتهم زوجة المجني عليه وابنتيه، بعدما عاد إلى مسكن الأسرة واستدرجهن بحيلة، إذ أوهمهن بتعرض الأب لحادث ونقله إلى أحد المستشفيات، ثم اصطحبهن إلى مكان بعيد وأطلق عليهن النار، وفقا لما ورد بأمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهم كذلك تهم خطف المجني عليهم بالتحايل، والشروع في سرقة الأموال والمصوغات الذهبية الموجودة بمسكن الأسرة، موضحة أنه حصل على مفتاح المنزل عقب قتل صديقه وتوجه إليه لتنفيذ مخطط السرقة، قبل أن يتراجع بعد مشاهدته حارس العقار بالقرب من المسكن.