الوحدات يواصل نزيف النقاط بتعادل أمام السلط

خبرني - حسم التعادل السلبي مواجهة السلط والوحدات، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الأردني لكرة القدم، ليرفع الوحدات رصيده إلى نقطتين، فيما وصل السلط إلى أربع نقاط.

ويعد هذا التعادل الثاني على التوالي للوحدات في المسابقة، بعدما استهل مشواره بالتعادل أمام الفيصلي في الجولة الأولى، ليخرج من أول جولتين بنقطتين فقط.

في المقابل، حافظ السلط على بدايته الجيدة في الدوري، بعدما كان قد تغلب على الجزيرة بنتيجة 3-1 في الجولة الافتتاحية، قبل أن يضيف نقطة من تعادله أمام الوحدات، رافعاً رصيده إلى أربع نقاط.