أردوغان: لن نسمح للانقلابات بإيقاف مسيرة التنمية في تركيا

خبرني - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن تركيا لن تسمح للانقلابات مجددا بإيقاف مسيرة التنمية في البلاد.

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة الذكرى الـ46 للانقلاب العسكري الذي وقع في تركيا بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول 1980.



وأكد أردوغان أن الأتراك لا يزالون يشعرون بالمعاناة التي مر بها المواطنون الذين تعرضوا للظلم والتعذيب والمحاكمات الجائرة التي طالبت بالإعدام في تلك الأيام.

وأضاف "لن ننسى أبدا ما ألحقه انقلاب 12 سبتمبر/أيلول بشعبنا، وهو الذي كان فخا نُصب لمستقبل بلدنا. ولن نسمح مجددا لمسيرتنا التنموية بأن تتوقف بسبب الانقلابات".

وفي صباح 12 سبتمبر/أيلول 1980، استيقظ الأتراك على بيان بُث عبر إذاعة "تي آر تي" الرسمية، حمل توقيع رئيس الأركان حينئذ الجنرال كنعان أفرن، وكان بمنزلة إعلان انقلاب على حكومة سليمان ديميريل.

وفي ذلك الصباح، أعلن ما سُمي "مجلس الأمن القومي" -الذي شكّله الانقلابيون- الأحكام العرفية في البلاد، وحل البرلمان، وتعليق العمل بالدستور، وإنهاء صلاحيات الحكومة، وإغلاق الأحزاب السياسية.