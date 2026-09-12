69 عضوا بالكونغرس يطالبون روبيو بالتدخل للإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية

خبرني - طالب 69 عضوا ديمقراطيا ومستقلا في الكونغرس الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو بالتدخل لدى الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية الأسير لدى الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 500 يوم.

وأبو صفية طبيب أطفال ومدير مستشفى كمال عدوان في منطقة شمال قطاع غزة، وقد اعتقلته السلطات الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول 2024، ولا يزال محتجزا لديها من دون توجيه اتهامات رسمية إليه أو خضوعه للمحاكمة.



وفي يونيو/حزيران، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا قدمه أبو صفية للمطالبة بالإفراج عنه.

رسالة من الكونغرس

وأعرب أعضاء الكونغرس، في رسالة قادها النائبان ماكسين ديكستر وراؤول رويز -وفق ما نقلته "إيه بي سي نيوز"- عن قلق بالغ إزاء الحالة الصحية للطبيب، مطالبين الوزير ببذل كل ما في وسعه لضمان حصول أبو صفية على الرعاية الطبية اللازمة، والدفع باتجاه إنهاء احتجازه الذي يبدو بلا نهاية.

وقالت الرسالة إن استمرار احتجاز أبو صفية يعرض حياته للخطر، داعية وزارة الخارجية إلى التواصل مع الحكومة الإسرائيلية لضمان الإفراج عنه.

وخلال الأشهر الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة، أصبح أبو صفية أحد أبرز الأصوات الطبية في القطاع، إذ تحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن انهيار النظام الصحي، ووثق محاولات إبقاء مستشفى كمال عدوان مفتوحا رغم الحصار والعمليات العسكرية.

وأشارت الرسالة إلى أنه لعب دورا مهما في تقديم الرعاية الطبية للمدنيين المصابين، ومن أبرز مساهماته إنشاء وحدة لعلاج سوء التغذية عالجت مئات الأطفال، كما واصل عمله الطبي رغم استشهاد نجله البالغ 15 عاما خلال الحرب وإصابته هو نفسه في الفخذ والظهر.



تدهور حالته الصحية

وبحسب محاميه ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية، نُقل أبو صفية بين 5 سجون منذ اعتقاله.

وقال أبو صفية خلال زيارة محاميه له، الأحد 30 أغسطس/آب الماضي، إن السجانين يعتدون عليه في مناطق مختلفة من جسده، بما فيها مناطق حساسة، مستخدمين الأيدي والأرجل والهراوات.



وأضاف أنهم يتعمدون حرمانه من النوم عبر إحداث الضجيج واستخدام مكبرات الصوت خلال ساعات الليل.

وقال ناجي عباس، مدير قسم الأسرى والمعتقلين في المنظمة، إن أبو صفية فقد نحو 20 كيلوغراما من وزنه، وإنه حُرم من أدوية ارتفاع ضغط الدم لمدة شهرين على الأقل، قبل تدخل المنظمة ومحاميه الخاص.

وأضاف أن أبو صفية أبلغ محاميه خلال إحدى الزيارات الأخيرة بأنه يعاني من مرض الجرب.

كما نقلت منظمة العفو الدولية عن محامي أبو صفية قوله إن هناك آثار كدمات جديدة على جسده وكان يعاني صعوبة في البقاء واعيا.

من جانب آخر، أعربت المنظمة عن بالغ القلق إزاء تقارير تتحدث عن تعرض أبو صفية للضرب المتكرر والحرمان المتعمد من النوم والتهديدات.

وطالبت العفور الدولية السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أبو صفية وجميع الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا.



مطالبات أميركية عاجلة

وقالت عضو الكونغرس الأمريكي ديكستر إن التقارير المتعلقة بسوء معاملة أبو صفية وتدهور حالته الصحية تتطلب تحركا فوريا، مشددة على أنه ينبغي ألا يعاقب أي طبيب "لمجرد استجابته لنداء رعاية أشخاص في أزمة".

بدوره، قال زميلها في الكونغرس إنه يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم حصول أبو صفية على الرعاية الكافية لحالته الصحية المتدهورة والمهددة للحياة، داعيا وزير الخارجية إلى العمل مع الحكومة الإسرائيلية للإفراج عنه وتمكينه من الحصول على الرعاية الطبية العاجلة التي يحتاج إليها.