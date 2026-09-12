علاج الاكتئاب من المنزل.. سماعة FL-100 تحفز الدماغ دون أدوية

خبرني - أطلقت شركة Flow Neuroscience السويدية المتخصصة في التكنولوجيا العصبية سماعة FL-100 في الولايات المتحدة، لتوفير خيار علاجي يمكن استخدامه من المنزل للبالغين الذين يعانون من اضطراب الاكتئاب الشديد متوسط إلى حاد.

ويأتي إطلاق الجهاز بعد حصوله على موافقة ما قبل التسويق من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) ضمن مسار PMA P230024، ليصبح جهازًا يُصرف بوصفة طبية ويتيح علاجًا يعتمد على تحفيز الدماغ كهربائيًا، مع إمكانية متابعة المريض عن بُعد من جانب الطبيب المعالج.

وتقدم السماعة خيارًا غير دوائي يمكن استخدامه بمفرده أو إلى جانب مضادات الاكتئاب المتاحة، عندما لا يكون المريض مصابًا باكتئاب مقاوم للعلاج، بحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines"



كيف يعمل الجهاز؟

تعتمد سماعة FL-100 اللاسلكية على تقنية التحفيز بالتيار المباشر عبر الجمجمة (tDCS)، وهي تقنية تستخدم تيارًا كهربائيًا منخفض الشدة لتحفيز منطقة محددة من الدماغ.

ويتصل الجهاز بتطبيق على الهاتف الذكي، ويوصل تيارًا كهربائيًا تتراوح شدته بين 0.5 و2.0 مللي أمبير إلى منطقة القشرة الجبهية الأمامية الظهرية الجانبية اليسرى (left dorsolateral prefrontal cortex)، وهي منطقة ترتبط بتنظيم المزاج والتحكم في الوظائف المعرفية.

ورغم أن آلية العلاج بسيطة نسبيًا من حيث الاستخدام، فإنها تعتمد على جدول علاجي محدد.

ويخضع المريض إلى 15 جلسة، مدة كل منها 30 دقيقة، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، ثم ينتقل إلى 3 جلسات أسبوعيًا للعلاج الوقائي.

ويتولى التطبيق المصاحب تنظيم توقيت جلسات التحفيز لمنع الإفراط في الاستخدام، إلى جانب متابعة تطور الأعراض باستخدام مقاييس سريرية معتمدة.

كما يقوم التطبيق بمزامنة بيانات التزام المريض بالجلسات تلقائيًا مع الطبيب الذي وصف العلاج، بما يسمح له بمراجعة حالة المريض ومتابعة العلاج عن بُعد.



نتائج سريرية مشجعة

تستند تقنية FL-100 إلى أدلة سريرية، من بينها نتائج تجربة EMPOWER التي استمرت 10 أسابيع واعتمدت تصميمًا مزدوج التعمية، ونُشرت نتائجها في دورية Nature Medicine.

وأظهرت الدراسة أن 57% من المرضى الذين تلقوا التحفيز الفعلي وصلوا إلى التعافي السريري الكامل، بينما شهد نحو 63% من المشاركين انخفاضًا في أعراض الاكتئاب بنسبة لا تقل عن 50%.

أما الآثار الجانبية التي أبلغ عنها المشاركون فكانت في معظمها بسيطة ومؤقتة، وشملت بشكل أساسي احمرارًا طفيفًا في الجلد ووخزًا خفيفًا في المنطقة التي تلامس فيها الأقطاب الجبهة.

أكثر من 65 ألف مستخدم

لا تبدأ "Flow Neuroscience" تجربتها في السوق الأميركية من الصفر، إذ تقول الشركة إن تقنيتها استُخدمت بالفعل مع أكثر من 65 ألف شخص في أوروبا والمملكة المتحدة وأستراليا، بمساعدة أكثر من 1,200 متخصص في الرعاية الصحية ممن يصفون العلاج.

ومع إطلاق FL-100 في الولايات المتحدة، تفتح الشركة إمكانية وصف الجهاز أمام الأطباء النفسيين وأطباء الرعاية الأولية والممارسين الطبيين المتخصصين.

كما توفر الشركة إمكانية إجراء تقييمات طبية للمرضى عن بُعد من خلال شبكة Flow Care للرعاية الصحية عن بعد.

تكلفة متوقعة بين 500 و800 دولار

لا تزال تغطية شركات التأمين الأميركية لهذا النوع من العلاج في طور التطور، ولذلك يُتوقع أن تتراوح تكلفة الجهاز والعلاج الذي يتحمله المريض من جيبه بين 500 و800 دولار.

ويمثل إطلاق FL-100 خطوة مهمة في سوق العلاج العصبي المنزلي في الولايات المتحدة، إذ يفتح الباب أمام استخدام أجهزة تحفيز الدماغ الخاضعة للرقابة الطبية خارج العيادات والمراكز العلاجية، مع استمرار متابعة المرضى من جانب الأطباء عن بُعد.