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ليفانتي يدعم سبتة في مواجهة برشلونة

  • 12 أيلول 2026
  • 21:03
ليفانتي يدعم سبتة في مواجهة برشلونة

خبرني - كشفت وسائل إعلام إسبانية أن لاعبي نادي ليفانتي سينزلون إلى ملعب مباراة الفريق أمام برشلونة في الدوري يوم الأحد بقمصان تتضامن مع مدينة سبتة، بعد أزمة الهجرة التي واجهتها خلال الأسابيع الماضية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية يوم السبت إن لاعبي ليفانتي سينزلون إلى أرض الملعب بقمصان تحمل شعارات تضامن مع سبتة، وذلك لتسليط الضوء على الوضع المعقد الذي يمر به كثير من الناس والذي يتطلب حلاً عاجلاً، وفقاً لمصادر من النادي.

وسيقوم نادي ليفانتي بتكريم لاعبي برشلونة الذين توجوا بكأس العالم 2026 مع منتخب إسبانيا، إذ سيقدم لهم قطعاً فريدة من الحرف اليدوية المحلية تحمل أرقام قمصانهم.

 

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