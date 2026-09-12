إنجاز تاريخي لبرشلونة ضاع نتيجة موقف الضفادع

خبرني - تخصص فريق ليفانتي في إنهاء أرقام برشلونة المميزة، بعدما حرم "الضفادع" خصمهم من تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز ببطولة الدوري الإسباني بلا هزيمة كأول فريق يفعل ذلك في 38 مباراة، عقب مواجهة تاريخية انتهت 5-4 مطلع 2018.

ويعرف فريق ليفانتي باسم الضفادع، وتعود التسمية إلى الثلاثينات الميلادية عقب الحرب الأهلية الإسبانية عندما اندمج ليفانتي مع فريق خيمناستيكو، ولأن الملعب كان بجانب نهر في إقليم فالنسيا، تم تسميته بالضفادع، قبل أن يتبنى ليفانتي الاسم، ولهذا يرتدي الفريق اليوم اللون الأخضر كزي احتياطي.

تراجع ليفانتي عن الأضواء ولم يعد لها إلا قليلاً خلال الثمانينات الميلادية بعدما عاد يوهان كرويف أسطورة هولندا وأياكس وبرشلونة للعب في إسبانيا وارتدى قميص "الضفادع" في فترة لم تصب نجاحاً واضحاً.

وفي مايو 2018، دخل برشلونة مباراة ليفانتي قبل جولتين من نهاية المسابقة، إذ لم يخسر أية مباراة طوال الدوري و180 دقيقة تفصله عن رقم تاريخي في كرة القدم الإسبانية، بينما قرر مدربه إرنيستو فالفيردي إراحة الأسطورة ليونيل ميسي ظناً منه بأن المباراة ستكون سهلة.

كانت النتيجة تشير إلى تقدم ليفانتي 5-1 قبل مرور ساعة من اللعب، وعبثاً حاول برشلونة الحصول على نقطة على الأقل لكن مساعيه لم تنجح وانتهت المباراة بخسارته 5-4 وضياع حلم الدوري الذهبي.

وفي العام اللاحق، فاز ليفانتي على برشلونة في ذهاب كأس الملك، وبنفس العام تغلب عليه 3-1 في مسابقة الدوري.