*
السبت: 12 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

استعراض هلالي يمزق شباك التعاون بسداسية قاسية

  • 12 أيلول 2026
  • 20:57
استعراض هلالي يمزق شباك التعاون بسداسية قاسية

خبرني - سجل البرازيلي غابرييل مارتينيلي "هاتريك" ليقود فريقه الهلال إلى فوز كبير على مضيفه التعاون بستة أهداف دون رد ضمن الجولة السابعة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين يوم السبت.

وتلقى الهلال الجولة الماضية أول خسارة في مسابقة الدوري منذ أكثر من موسم، وذلك بعدما سقط أمام ضيفه نيوم بهدفين دون رد.

وتقدم الهلال بعد مرور 9 دقائق من بداية مباراة مضيفه التعاون عبر مهاجمه الإنجليزي أولي واتكينز ومن ثم أحرز غابرييل مارتينيلي "هاتريك" في الدقائق 18، 43 و50، قبل أن يعود واتكينز لإحراز الهدف الخامس في الدقيقة 53، واختتم البديل سلطان مندش السداسية في الدقيقة 75.

ورفع الهلال رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، بينما يقبع التعاون في المركز قبل الأخير بعدما تلقى خسارته الرابعة في المسابقة مقابل 3 تعادلات.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

البحرين: لا اجتماعات مع إيران قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية
البحرين: لا اجتماعات مع إيران قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية
  • 2026-09-12 17:26
أمطار رعدية غزيرة وسيول على 5 مناطق في السعودية
أمطار رعدية غزيرة وسيول على 5 مناطق في السعودية
  • 2026-09-12 14:34
موعد مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي 2027 والقنوات الناقلة
موعد مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي 2027 والقنوات الناقلة
  • 2026-09-12 13:33
الامارات .. محتالان يستوليان على 4.3 ملايين درهم من شخص بعد إغرائه بـ «الإقامة الذهبية»
الامارات .. محتالان يستوليان على 4.3 ملايين درهم من شخص بعد إغرائه بـ «الإقام...
  • 2026-09-12 10:05
ما هو (درع الصادرات) السعودي؟ وماذا يعني استهدافه وإيقافه؟
ما هو (درع الصادرات) السعودي؟ وماذا يعني استهدافه وإيقافه؟
  • 2026-09-12 08:18
ستاندرد آند بورز تثبّت التصنيف الائتماني للسعودية
ستاندرد آند بورز تثبّت التصنيف الائتماني للسعودية
  • 2026-09-12 03:13