استعراض هلالي يمزق شباك التعاون بسداسية قاسية

خبرني - سجل البرازيلي غابرييل مارتينيلي "هاتريك" ليقود فريقه الهلال إلى فوز كبير على مضيفه التعاون بستة أهداف دون رد ضمن الجولة السابعة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين يوم السبت.

وتلقى الهلال الجولة الماضية أول خسارة في مسابقة الدوري منذ أكثر من موسم، وذلك بعدما سقط أمام ضيفه نيوم بهدفين دون رد.

وتقدم الهلال بعد مرور 9 دقائق من بداية مباراة مضيفه التعاون عبر مهاجمه الإنجليزي أولي واتكينز ومن ثم أحرز غابرييل مارتينيلي "هاتريك" في الدقائق 18، 43 و50، قبل أن يعود واتكينز لإحراز الهدف الخامس في الدقيقة 53، واختتم البديل سلطان مندش السداسية في الدقيقة 75.

ورفع الهلال رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، بينما يقبع التعاون في المركز قبل الأخير بعدما تلقى خسارته الرابعة في المسابقة مقابل 3 تعادلات.