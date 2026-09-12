خبرني - شهدت الآونة الأخيرة توتراً في العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والجزائر، بلغ ذروته بإعلان الأخيرة قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإغلاق المجال الجوي أمام كل الطائرات "المرقمة بدولة الإمارات".

وفي خضمّ الأسباب التي استندت إليها الجزائر في قرارها، الأحادي الجانب، برز اسم حركة "تقرير المصير في القبائل" المعروفة اختصاراً باسم "ماك"، والمصنّفة في الجزائر كـ "منظمة إرهابية"؛ حيث تتهم الجزائر دولة الإمارات بدعم الحركة "الانفصالية".

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت حركة ماك من العاصمة الفرنسية باريس عن استقلال منطقة القبائل عن الجزائر، وقيام "الجمهورية الفيدرالية العلمانية والديمقراطية لإقليم القبائل".

هذه الخطوة استتبعتْ إعلان مختلف الأحزاب الجزائرية رفضها القاطع لهذا الإعلان أحادي الجانب، مؤكدة على "وحدة الدولة الجزائرية وسيادتها الترابية".



ماذا نعرف عن منطقة القبائل؟

تقع منطقة القبائل الأمازيغية إلى الشرق من الجزائر العاصمة، وهي منطقة ذات طبيعة جبلية منفتحة على البحر الأبيض المتوسط، وتغطي ولايات وأجزاء من ولايات تيزي وزو، بجاية، بومرداس، البويرة، سطيف، وبرج بوعريريج، وجيجل.



ويعتبر الأمازيغ السكان الأصليون في منطقة القبائل وهي أكبر موطن لهم في الجزائر، حيث يتراوح عددهم - بحسب تقديرات غير رسمية - ما بين 10 إلى 15 مليون نسمة، بما يعادل رُبع سكان البلاد تقريباً.

وتعني كلمة أمازيغ "الرجل الحر"، ويصف مؤرخون منطقة القبائل بأنها "متمرّدة الطابع"؛ حيث شهدت قيام العديد من الثورات منها ثورة لالة فاطمة نسومر في خمسينيات القرن التاسع عشر، وثورة محمد المقراني في عام 1871، كما شهدت تدشين أقدم حزب معارض في الجزائر (جبهة القوى الاشتراكية) بعد عام واحد من الاستقلال عن المستعمر الفرنسي في 1962.



ودفع فقر التربة في منطقة القبائل وازدحامها بالسكان العديد من أبنائها إلى البحث عن عمل في فرنسا، والتي كثّفتْ بدورِها جهودها التعليمية في جبال القبائل، ما أثمر عن تميّز أبناء المنطقة ليصبح صوتهم مسموعاً في الداخل والخارج، بحسب تقرير لمجلة الإيكونوميست البريطانية.

وطمح الأمازيغ، منذ عهود قديمة، إلى اعتماد لُغتهم والحصول على مزيد من الحكم الذاتي، وهو ما وضعهم في صدام استمر على مدى عقود مع الدولة الجزائرية القائمة على الهوية العربية.

وفي عام 1980، خرجت مظاهرات في منطقة القبائل امتدت إلى العاصمة الجزائر، للاعتراف باللغة الأمازيغية "لغة وطنية"، فيما عُرف باسم "بداية الربيع الأمازيغي" .

وفي أبريل/نيسان 2001، انطلقت في منطقة القبائل ومنها إلى مناطق أخرى من الشرق ولا سيما الأوراس أعمال شغب دامية تصدّت لها قوات الأمن، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، فيما عُرف بـ "الربيع الأسود".



وفي عام 2002، اعترفت السلطات الجزائرية بالأمازيغية لغة وطنية ثانية إلى جانب اللغة العربية، استجابة لمطالبات قبائلية امتدّتْ زهاء 40 عاماً.

وفي 2016، وبموجب تعديل دستوري، أصبحت الأمازيغية لغة رسمية تماماً مثل العربية.

وفي عام 2019، شهدت منطقة القبائل خروج مظاهرات حاشدة امتدت إلى العاصمة، معارضة لتولّي الرئيس الجزائري حينئذ عبد العزيز بوتفليقة ولاية خامسة، فيما عُرف باسم "الحراك"، والذي تطوّر إلى المطالبة بتفكيك النظام القائم في البلاد منذ الاستقلال.



حركة ماك

حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك) هي حركة سياسية أمازيغية، مصنّفة "منظمة إرهابية" من جانب السلطات الجزائرية.

بدأ تشكيل الحركة بعد اضطرابات 2001، تحت اسم مبدئي هو "حركة استقلال القبائل"، وتمثلت مطالب الحركة آنذاك في حصول منطقة القبائل على "الحكم الذاتي".

وفي عام 2013، رفعت الحركة شعار "تقرير المصير" والانفصال، وصولاً إلى إعلان باريس "الاستقلال" عن الجزائر في ديسمبر/كانون الأول 2025.

مؤسس الحركة، فرحات مهني، هو مُغنٍّ بالأساس وناشط سياسي وحقوقي أمازيغي، من مواليد ولاية تيزي وزو عام 1951.

وفي الجزائر، درس مهني العلوم السياسية، وكان أحد مؤسسي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وبسبب نشاطه السياسي، خضع مهني للاعتقال عدة مرات، وحُكم عليه بالسجن غيابياً لمُدد تتراوح بين 15 و20 عاماً، في تُهم تتعلق بالانتماء لتنظيم إرهابي، و"تهديد الوحدة الوطنية والمساس بسلامة التراب الوطني".

ويرى مهني، المقيم في فرنسا، أن منطقة القبائل تحوّلت، بعد استقلال الجزائر، إلى "مستعمرة داخل الدولة الجزائرية"، على حدّ تعبيره، داعياً إلى "وضْع حدّ للهيمنة الجزائرية" على أراضي منطقة القبائل.

وبإعلان الاستقلال، أصبح مهني رئيساً لما يُعرف بـ "الحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى، المعروفة اختصاراً باسم "أنافاد".

"هويّة مستقلة"



يرى محللون في استقلال القبائل "فكرة غير واقعية وأن فُرَص تحقيقها على الأرض ضئيلة بل منعدمة".

أصحاب هذا الرأي يفنّدون دعاوى "الاستقلال" بأن المنطقة لم تُحتلّ في غفلة من أهلها حتى تستقل؛ فضلاً عن أن فكرة "الانفصال" لا تلقى رواجاً جارفاً بين القبائليين أنفسهم على الأرض؛ حيث يَعتبر كثيرون منهم مجرّد الحديث عن الانفصال "خيانة" وقد سقط الكثير من آبائهم في معارك تحرير الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي.

في المقابل، هناك مَن يرى أن "قضية شعب القبائل" لا يمكن اختزالها في مجرّد خلاف سياسي أو ثقافي، وإنما هي "مسألة هوية" وحق شعب صاحب هوية مستقلة في تقرير مصيره.

أصحاب هذا الرأي يذهبون إلى أن وجود شعب القبائل سابقٌ على وجود الدولة الجزائرية التي تأسست عام 1962، على حدّ قولهم.

وتباينت ردود الفعل الدولية إزاء حركة ماك: ففي الولايات المتحدة وكندا لا تُصنّف الحركة "منظمة إرهابية"، ويُنظَر إلى ملفّها باعتباره ذا طابع سياسيّ.

وفي إسرائيل، يُنظَر إلى حركة ماك باعتبارها "شريكاً محتملاً" في استراتيجية الأطراف الخارجية، بحسب المعهد الإسرائيلي للاستراتيجية والأمن، نظراً للرؤية الديمقراطية والعلمانية التي تتبناها الحركة ومعارضتها للإسلام السياسي، فضلاً عن إمكانية انضمامها مستقبلاً لاتفاقيات التطبيع.

وتفيد تقارير جزائرية بتلقّي حركة ماك دعماً مالياً من المغرب، وهو ما تنفيه الحركة القبائلية والمملكة المغربية على السواء.