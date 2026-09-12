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طهران: مضيق هرمز لن يعاد فتحه بموجب التفاهم الإيراني-العماني

  • 12 أيلول 2026
  • 20:23
طهران مضيق هرمز لن يعاد فتحه بموجب التفاهم الإيرانيالعماني

خبرني - ذكرت وكالة "تسنيم" نقلا عن مصدر إيراني، السبت قوله إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه بموجب التفاهم الإيراني العماني، مشيرا إلى أن إيران وعُمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى المضيق والخروج منه.

وأوضح المصدر أن مسار الدخول، بموجب التفاهم، يقع بالكامل داخل المياه الإقليمية الإيرانية، فيما يقع جزء من مسار الخروج داخل المياه الإقليمية الإيرانية أيضا.

وأضاف أن المسار الجنوبي سيتم إغلاقه رغم إصرار الولايات المتحدة على إعادة فتحه، مشيرا إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد كليا على تنفيذ واشنطن للشروط طهران.

وقال المصدر إن العراق سيحضر أيضا اجتماع عُمان المقرر الاثنين، لافتا إلى أنه سيتم إطلاع دول مجلس التعاون الخليجي على نتائج المفاوضات الإيرانية العُمانية والقرارات التي ستتخذ في اجتماع عُمان.

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