"خانق" زوجة دورناروما.. عربي هرب من سجن فرنسي بطريقة غريبة

خبرني - لطالما كان إلياس خربوش "غانيتو" هدفاً للسلطات الفرنسية التي حكمت عليه يوم السبت بالسجن 9 أعوام نتيجة السطو على جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان السابق ومانشستر سيتي الحالي، بعدما فر من سجن "فيلبنت" بضواحي باريس مطلع العام الجاري بطريقة غريبة.

وحكمت محكمة باريس الجنائية على إلياس خربوش (21 عاماً)، العقل المدبر لعملية السطو، بالسجن تسع سنوات وغرامة مالية قدرها 80 ألف يورو (92 ألف دولار).

وتعرض دوناروما، الحارس الحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي، للضرب المبرح خلال عملية السطو، بينما تعرضت خطيبته آنذاك، وزوجته حالياً، أليسيا إليفانتي، للخنق بكابل، وتعرضت لاحقاً لإجهاض عزته إلى صدمة الحادثة.

واحتل خربوش المنحدر من أصول عربية، حيزاً كبيراً من اهتمام الرأي العام الفرنسي مطلع 2026 بعدما هرب من سجن باريسي بطريقة غريبة، إذ خدع السلطات من خلال استغلال الإجراءات الإدارية داخل السجن.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية فإن "غانيتو" تواصل مع شركائه في عالم الجريمة خلال فترة حبسه، إذ اتفق معهم على تهريبه من السجن بطريقة تبدو قانونية تماماً.

وفي مارس من العام الجاري وصل 3 رجال يرتدون ملابس الشرطة إلى مدخل السجن وقدموا أنفسهم كضباط مكلفين بتنفيذ قرار قضائي لنقل خربوش وقدموا مستندات رسمية مزورة، ولم يعرف حراس السجن أنها كانت خطة مدبرة لإخراج "غانيتو" من الحبس.

ولم يستمر هروب خربوش أكثر من أسبوعين، إذ ألقى ضباط من فرق البحث والتدخل القبض عليه جنوب شرقي فرنسا.



