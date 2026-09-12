تشيلسي ينجو من ثنائية بلومي بتعادله مع هال سيتي

خبرني - نجا تشيلسي من فخ الخسارة أمام ضيفه هال سيتي بتعادلهما 2-2، يوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة تألق خلالها الجزائري محمد البشير بلومي بتسجيل هدفي فريقه.

وافتتح تشيلسي التسجيل مبكراً عن طريق مورغان روجرز في الدقيقة السابعة، قبل أن يقلب بلومي النتيجة لصالح هال سيتي بتسجيل هدفين خلال ست دقائق، في الدقيقتين 28 و34.

وحافظ هال سيتي على تقدمه حتى الشوط الثاني، قبل أن ينجح البرتغالي جواو بيدرو في إدراك التعادل لتشيلسي عند الدقيقة 66.

ورفع هال سيتي رصيده إلى 8 نقاط من أربع مباريات، فيما وصل تشيلسي إلى النقطة السابعة في المركز الرابع.