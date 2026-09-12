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ولي العهد يعزي الشيخ سلامة الحويطات بوفاة شقيقه المكلف

  • 12 أيلول 2026
  • 19:57
ولي العهد يعزي الشيخ سلامة الحويطات بوفاة شقيقه المكلف

خبرني - أعرب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ سلامة عودة الموسه، بوفاة شقيقه المرحوم المكلف بهاء الدين عودة الموسه.

وعبّر سموه، في اتصال هاتفي، عن صادق تعازيه ومواساته لذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبه، أعرب الشيخ سلامة الموسه عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد على هذه المواساة الكريمة واللفتة الهاشمية الأصيلة، مؤكداً أن مواقف القيادة الهاشمية تجاه أبناء الوطن ستبقى محل اعتزاز وفخر.
وأكد الشيخ سلامة أن أبناء الوطن سيبقون أوفياء للقيادة الهاشمية، وفداءً للوطن والملك، مستمرين في أداء واجبهم بكل إخلاص وانتماء، والوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد في مسيرة بناء الوطن وحمايته.
وثمّن الشيخ سلامة هذه اللفتة الكريمة من سمو ولي العهد، والتي تعكس عمق التواصل بين القيادة الهاشمية وأبناء الشعب الأردني، ونهج الهاشميين في الوقوف إلى جانب أبناء الوطن في مختلف الظروف والمناسبات.

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