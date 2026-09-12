نقابة المهندسين تفتتح معرض زوايا إبداعية للمعماريين

خبرني - افتتحت نقابة المهندسين معرضاً معمارياً وفنياً بعنوان "زوايا إبداعية"، شارك فيه عدد من المهندسين المعماريين وطلبة العمارة من جامعات مختلفة، بحضور رئيس شعبة الهندسة المعمارية المهندس عماد الدباس، والمعماري والفنان محمد دغليس، ورئيس اللجنة الاجتماعية والاتصال المهندس زياد أبو هزيم، وعضو اللجنة المهندسة سارة أبو غربية، وأمين سر الشعبة المعمارية المهندس مازن النابلسي.

ورحب المهندس الدباس، في كلمته الافتتاحية، بالحضور، والمشاركين في المعرض ومثنياً على الأعمال المتميزة التي يضمها.

وأشار إلى أن اللجنة الاجتماعية والاتصال، برئاسة المهندس زياد أبو هزيم وبمشاركة أعضائها، بذلت جهداً متميزاً في تنظيم هذا المعرض الإبداعي.

وأضاف الدباس أن المشاركين في المعرض يمثلون جزءاً من المعماريين في الأردن الذين يمتلكون لمسات فنية وشغفاً إبداعياً، مؤكداً أن النقابة ستواصل دعم مثل هذه المعارض لما تختزنه من مواهب لدى المهندسين والمهندسات المعماريين في مجالات إبداعية متعددة، لا تقتصر على الرسم فحسب بل تمتد لتشمل الموسيقى وغيرها من الفنون. وبين أن اختيار تخصص الهندسة المعمارية غالباً ما يكون مرتبطاً بشغف حقيقي لدى من يدرسه، وأن هذا الشغف يتجلى لاحقاً في أعمال إبداعية متنوعة، منها تصاميم الأقمشة والجلود، إلى جانب الرسم والفنون الأخرى.

ولفت إلى أن الجولة التي قام بها في المعرض أظهرت أن جزءاً كبيراً من المشاركين هم من طلبة العمارة على مقاعد الدراسة، معتبراً أن ذلك يعكس حافزاً وإبداعاً يبدأ لدى الطالب المعماري من مرحلة الدراسة الجامعية ويستمر معه بعد التخرج والانضمام إلى صفوف المهندسين.

ومن جهته، أشاد المعماري والفنان محمد دغليس باللوحات المعروضة وبأهمية مثل هذه الأنشطة، مؤكداً أن الفن ضرورة وليس ترفاً، وأنه يسهم في صقل النفس البشرية، معتبراً أن العمارة تمثل شاهداً صادقاً على تطور الإنسان عبر العصور.

وأوضح المهندس زياد أبو هزيم أن العمارة والفن يقودان دوماً إلى الإبداع، مبيناً أن الأعمال المعروضة تتجاوز حدود المخططات والتصاميم التقليدية للفراغات، وأن المعماري لا يكتفي بتصميم فراغ أو رسم مبنى، بل يرسم طريقة للحياة ويصمم التجربة التي تُعاش في المكان.

وأضاف أن كل زاوية في المعرض تعبر عن معنى مختلف، بين زاوية النور وزاوية العمل وزاوية الإبداع، معرباً عن فخره بما تم عرضه، ومعتبراً هذا المعرض بداية لمعارض مماثلة مستقبلاً تعكس الجانب الإنساني والاجتماعي لعمل اللجنة داخل النقابة.

وضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية والمعمارية المتميزة التي أنجزها مهندسون ومهندسات وطلبة من كليات العمارة، وتخللته جولة اطلع خلالها الحضور على اللوحات والمنتجات المعروضة، فيما اختُتمت الفعالية بتكريم ضيف الشرف وجميع المشاركين فيها.