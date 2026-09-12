في حال استخدمه غيرك .. افحص هذا الإعداد في هاتفك فورا

خبرني - قد تعطي هاتفك لشخص لإجراء مكالمة أو مساعدتك في إعداد معين، ثم تعيد استخدامه بشكل طبيعي دون أن تلاحظ أن أحد أهم إعدادات الاتصال قد تغيّر.



ومن بين الإعدادات التي تستحق الانتباه تحويل المكالمات، وهي ميزة مفيدة في ظروف كثيرة، لكنها قد تتحول إلى مشكلة تتعلق بالخصوصية إذا جرى تفعيلها دون علم صاحب الهاتف.

وتسمح هذه الميزة بإعادة توجيه المكالمات الواردة إلى رقم هاتف آخر، ما يعني أن المتصل قد يعتقد أنه يتصل بك بينما تصل المكالمة فعليًا إلى الرقم الذي جرى تحديده في إعدادات التحويل.

وتحويل المكالمات هو إعداد توفره شبكات الاتصالات، والهواتف الذكية، للسماح بتحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.



ويمكن استخدامه في حالات مشروعة، مثل تحويل مكالمات العمل إلى هاتف آخر، أو استقبال المكالمات على رقم بديل عندما يكون الهاتف مشغولًا أو خارج نطاق التغطية.

سبب تحويل المكالمة

قد يبدو تحويل المكالمات مجرد إعداد عادي في الهاتف، لكن تفعيله دون علم صاحبه قد يغيّر طريقة وصول المكالمات إليه بالكامل.

عندما يتم توجيه المكالمات إلى رقم آخر، يمكن أن تصل الاتصالات الواردة إلى شخص أو جهاز مختلف بدلًا من ظهورها على هاتف صاحب الرقم، بحسب نوع التحويل الذي جرى تفعيله.

وقد يكون الهدف في بعض الحالات مجرد العبث بالهاتف أو منع صاحبه من تلقّي المكالمات، لكن الأمر يصبح أكثر حساسية عندما يكون الرقم مرتبطًا بالعمل أو بحسابات وخدمات تعتمد على المكالمات والرسائل للتحقق من هوية المستخدم.

وهنا قد يحاول المحتال استغلال تحويل الاتصالات للوصول إلى مكالمات أو رموز تحقق تصل عبر الهاتف، أو للتأكد من أن صاحب الرقم لن يتلقّى اتصالًا مهمًا في الوقت المناسب.



كما يمكن استخدام التحويل لإخفاء حقيقة أن المكالمات لا تصل إلى الهاتف، إذ قد يواصل الشخص استخدام جهازه بشكل طبيعي دون أن يلاحظ المشكلة إلا عندما يخبره أحد بأنه اتصل به ولم يتمكن من الوصول إليه.

لذلك، إذا لاحظت وجود تحويل لم تقم بإعداده، فمن الأفضل التحقق من الرقم الذي يتم تحويل المكالمات إليه، وتعطيل الميزة إذا لم تكن ضرورية، ثم التواصل مع شركة الاتصالات عند وجود أي أمر غير معروف.

تعمل في الخلفية

تكمن أهمية مراجعة تحويل المكالمات في أنها قد تعمل في الخلفية دون ظهور تنبيه واضح أثناء الاستخدام اليومي.

وقد يلاحظ المستخدم المشكلة فقط عندما يخبره شخص بأنه اتصل به ولم يجب، بينما لم يظهر الاتصال أصلًا على هاتفه.

وللتأكد من وضع ميزة تحويل المكالمات، يجب الدخول إلى الإعدادات على هواتف أندرويد والبحث داخل تطبيق الهاتف عن إعدادات المكالمات ثم العثور على قسم تحويل المكالمات.

أما على آيفون، فيمكن الوصول عادة إلى إعدادات الهاتف ثم قسم المكالمات، حيث يظهر خيار تحويل المكالمات عندما تدعمه شركة الاتصالات والشبكة المستخدمة.

وفي بعض الشبكات، يمكن أيضًا إدارة تحويل المكالمات من خلال أكواد خاصة توفرها شركة الاتصالات، لكن هذه الأكواد تختلف من شركة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر.

التصرف السليم

إذا اكتشفت أن تحويل المكالمات مفعّل إلى رقم لا تعرفه، فلا داعي للذعر. ابدأ أولًا بتعطيل التحويل، ثم تواصل مع شركة الاتصالات للتأكد من حالة الخط ومعرفة ما إذا كان هناك أي إعداد غير معتاد على الحساب.

ومن الأفضل أيضًا تغيير رمز قفل الهاتف إذا كنت تشك بأن شخصًا آخر تمكن من الوصول إليه، والتأكد من عدم وجود تغييرات أخرى في إعدادات الجهاز.

نصائح للحماية

من المهم مراجعة إعدادات تحويل المكالمات من وقت إلى آخر، والتأكد من الرقم الذي يتم تحويل المكالمات إليه.

كذلك، لا تسمح للآخرين باستخدام هاتفك إلا في حالات الضرورة القصوى. في السياق عينه، استخدم رمز قفل قويًا وبصمة الإصبع أو التعرف على الوجه. وإذا وجدت تحويلًا لم تقم بتفعيله، عطّله وتواصل مع شركة الاتصالات.

ومن المهم أيضًا عدم استخدام أكواد تحويل المكالمات التي تحصل عليها من مصادر مجهولة. وعند تغيير شريحة الاتصال أو الهاتف، راجع إعدادات المكالمات مرة أخرى.

سوء الاستخدام

ميزة تحويل المكالمات ليست خطيرة بحد ذاتها، بل أداة صممت لتسهيل إدارة الاتصالات. لكن مثل أي إعداد يسمح بتوجيه المكالمات، فإن تركه مفعّلًا دون معرفة الرقم أو طريقة عمله قد يسبب مشكلات في الخصوصية أو يؤدي إلى فقدان مكالمات مهمة.

لذلك، عند استعادة هاتفك بعد إعارته لشخص آخر، لا تكتفِ بمراجعة الصور والرسائل، بل راجع أيضًا إعدادات المكالمات، وتأكد من أن تحويل المكالمات مغلق أو مضبوط على الرقم الذي تعرفه.

