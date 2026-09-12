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  • الأردن.. الجيش يحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاته الحدودية الشمالية

الأردن.. الجيش يحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاته الحدودية الشمالية

  • 12 أيلول 2026
  • 18:40
الأردن الجيش يحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاته الحدودية الشمالية

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم السبت، محاولة تسلل لشخص على إحدى واجهاتها الحدودية، بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصده أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسلل وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود ماضية في تنفيذ واجباتها بكل كفاءة واقتدار، لحماية حدود المملكة وصون سيادتها، والتصدي بحزم لمختلف أشكال التسلل والأنشطة غير المشروعة، بما يعزز أمن المملكة واستقرارها، ويحافظ على سلامة الوطن والمواطن.

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