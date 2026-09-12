العراق يوافق على تحقيق مشترك مع إيران بشأن منصات المسيرات

خبرني - أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، أن الأخير وافق على طلب إيراني بإجراء تحقيق مشترك في اكتشاف منصات لإطلاق طائرات مسيّرة بالقرب من الشريط الحدودي بين البلدين.

وأوضح مكتب رئاسة الوزراء العراقي في البيان أن التحقيق سيتناول الظروف التي أحاطت بالعثور على هذه المنصات قرب الحدود، وذلك بعد استخدامها في هجمات استهدفت خط أنابيب شرق-غرب في السعودية.

وقد تعرض الخط يوم 11 سبتمبر 2026 لضربة موجعة دفعت السلطات السعودية لإيقاف الضخ عنه احترازيا.

ويشار إلى أن مصدرا مسؤولا في وزارة الطاقة السعودية أعلن، يوم أمس الجمعة، أن خط أنابيب "شرق-غرب" في منطقتي الرياض والمدينة المنورة تعرض صباح يوم الخميس لعدة استهدافات، مما دفع السلطات إلى إيقاف الخط احترازيا، ولاحقا أمر الزيدي بإعفاء قائد عمليات محافظة ميسان من منصبه على خلفية ثبوت انطلاق الاعتداءات التي طالت المملكة العربية السعودية من أحد المواقع داخل المحافظة.