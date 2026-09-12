تنبيه مهم من بلدية الكرك للمواطنين بعد العثور على أفعى سامة

خبرني - تُهيب بلدية الكرك الكبرى بأهالي محافظة الكرك عامة، وسكان منطقة المرج بشكل خاص، أخذ الحيطة والحذر، بعد أن عثرت كوادر البلدية اليوم على أفعى سامة من نوع المقرنة الكاذبة أثناء تنفيذ أعمالها الميدانية في المنطقة، والتي شملت إزالة الأعشاب وتنظيف أطراف الطرقات والمواقع المحيطة بها، حيث تم التعامل معها والتخلص منها وفق الإجراءات المتبعة

وتدعو البلدية المواطنين إلى تجنب الاقتراب من الأماكن الخالية والمناطق التي تنتشر فيها الأعشاب والحجارة، والانتباه أثناء المشي في الطرقات والمناطق المفتوحة، خاصة خلال هذه الفترة.

وفي حال مشاهدة أي أفعى أو حيوان سام، يرجى عدم الاقتراب منه أو محاولة الإمساك به، والابتعاد عن المكان وإبلاغ الجهات المختصة فورًا لاتخاذ الإجراء المناسب.

سلامتكم مسؤوليتنا جميعًا، والوقاية تبدأ بالانتباه والحذر